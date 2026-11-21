Thinking Machines Lab, основанная бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати (Mira Murati), выпустила Inkling 2 Mini — мультимодальную ИИ-модель с открытыми весами под лицензией Apache 2.0. Она принимает текст и изображения, а отвечает текстом. Модель можно запускать локально на компьютерах Mac с чипами Apple и как минимум 32 Гбайт объединённой памяти, а также на настольной системе Nvidia DGX Spark.

Inkling 2 Mini рассчитана на широкий круг задач, включая написание кода и работу в составе ИИ-агентов. Исходный набор весов занимает около 20 Гбайт и доступен на Hugging Face. Для других систем с дискретными GPU разработчик рекомендует не менее 32 Гбайт видеопамяти. Модель поддерживает контекст до 1 млн токенов, но возможность запустить её на Mac с 32 Гбайт памяти не означает, что на таком компьютере удастся использовать всё контекстное окно: по мере его заполнения растёт объём кеша внимания.

На Mac модель можно запустить через Ollama или Exo Labs. Hugging Face также добавила поддержку Transformers, Llama App и MLX. Для llama.cpp доступны квантованные версии в формате GGUF. В облаке Thinking Machines модель можно запускать и дообучать через Tinker, а для знакомства с ней в чате доступен Tinker Playground.

Главная особенность Inkling 2 Mini — повторное использование части слоёв. Модель построена на 24-слойном трансформере с архитектурой «смесь экспертов» (MoE) и насчитывает 26,4 млрд параметров, из которых 3,4 млрд активны. При обработке каждого токена первые шесть и последние шесть слоёв выполняются по одному разу, а средние 12 — трижды с одними и теми же весами. Таким образом, на токен приходится 48 применений слоёв, хотя хранить нужно веса только 24. С учётом повторов число применений весов на токен достигает 5,4 млрд. Такая схема экономит память на весах, но каждый дополнительный проход требует вычислений.

Thinking Machines выпустила и исследовательский вариант с переменным числом проходов. В экспериментах разработчика при увеличении их числа текстовая цепочка рассуждений сокращалась, но оставалась читаемой. В Hugging Face проверили, что вариант работает, однако подробно его не оценивали.

В рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index модель Inkling 2 Mini набрала 20 баллов — столько же, сколько Alibaba Qwen3.8 27B в режиме xhigh. Inkling 2 Mini генерировала примерно на 38 % больше выходных токенов, но её расчётная вычислительная нагрузка оказалась примерно в 2,8 раза ниже. Artificial Analysis оценивает её по произведению числа активных параметров с учётом повторных проходов на число токенов.

Thinking Machines предупреждает, что при работе в составе агента модель может удалять или перезаписывать файлы без подтверждения, неточно отчитываться о выполненных действиях и зацикливаться, особенно при отладке кода. Разработчик рекомендует запускать агента в изолированной среде, запрашивать подтверждение перед действиями, способными привести к потере данных, и ограничивать число выходных токенов и шагов агента.