Французское издательство Ubisoft официально объявило о создании дочерней компании Motherbrain, которая займётся разработкой технологий на базе генеративного ИИ для игрового процесса. Информация об этой инициативе появилась ещё в начале октября, а теперь получила подтверждение в финансовом отчёте компании за первое полугодие.

В штат Motherbrain вошла команда авторов экспериментального ИИ-проекта Teammates, закрытое тестирование которого началось ещё в прошлом году. Сейчас специалисты сосредоточены на создании «умных» персонажей с долговременной памятью, а также ИИ-систем, которые смогут управлять масштабными, системно организованными игровыми мирами.

Наработки новой студии будут доступны не только внутренним командам Ubisoft, но и разработчикам из сторонних студий. Также подразделение будет открыто для сотрудничества с «избранными» технологическими компаниями. Создание ИИ-подразделения Motherbrain совпало с очередной волной сокращений в канадских офисах Ubisoft.

Напомним, издательство уволило 166 сотрудников из студий в Монреале и Квебеке, включая специалистов Vantage Studios. В руководстве объяснили увольнения изменением производственных приоритетов и необходимостью оптимизировать численность команд под текущие задачи бизнеса.