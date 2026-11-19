Французский издатель и разработчик Ubisoft продолжает оправляться после масштабной организационной и операционной перезагрузки. Результаты за второй квартал 2027 финансового года внушают робкий оптимизм.

Как стало известно из отчёта Ubisoft за первую половину 2027 финансового года, второй квартал обернулся для компании выручкой в размере €388,9 млн. Это почти на 21 % хуже прошлогоднего результата, но ожидания были ещё ниже (€370 млн).

Залогом (относительного) успеха оказался приключенческий боевик Assassin’s Creed Black Flag Resynced, который продолжает превосходить ожидания Ubisoft. Показатели игры на уровне «самых успешных ремейков» в том же жанре.

В первой половине 2027 финансового года выручка Ubisoft выросла на 2,4 % до €673 млн год к году, чистые поступления сократились на 16,5 % до €644 млн, а операционные убытки выросли со €120,2 млн до €189,2 млн.

По итогам 2027 финансового года Ubisoft ожидает снижения чистых поступлений на 7–9 % по сравнению с прошлогодним результатом (€1,5 млрд). Компания рассчитывает, что перезагрузка окупится в долгосрочной перспективе.

На фоне этого Ubisoft решила сократить 166 человек в Ubisoft Montreal и Ubisoft Quebec. Увольнения стали результатом «приведения ресурсов в соответствие с актуальными приоритетами производства и деловыми нуждами».

В рамках отчёта Ubisoft также подтвердила октябрьские слухи о запуске подразделения Motherbrain для внедрения генеративного ИИ в будущие игры. Структуру возглавляет ветеран компании Хавьер Манзанарес (Xavier Manzanares).