Космический аппарат BepiColombo должен выйти на орбиту Меркурия 21 ноября. Это станет важным этапом миссии, но не началом полноценных научных наблюдений: сначала аппарату предстоит пройти через серию манёвров и разделиться на два орбитальных зонда. Штатная научная программа начнётся в апреле 2027 года. BepiColombo изучит поверхность и внутреннее строение планеты, её экзосферу и магнитное поле.

Миссия BepiColombo — совместный проект Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Аппарат стартовал в октябре 2018 года. Добраться до Меркурия сложно: Солнце сильно разгоняет летящий к нему зонд, поэтому для выхода на орбиту планеты нужно постепенно скорректировать его скорость и траекторию. За время путешествия BepiColombo совершил девять гравитационных манёвров — у Земли, Венеры и Меркурия.

В 2024 году в системе электропитания возникла неполадка, из-за которой двигатели не могли работать на полной мощности. Инженеры разработали новую траекторию, и прибытие перенесли с декабря 2025-го на ноябрь 2026 года. Научные задачи миссии при этом менять не пришлось.

BepiColombo состоит из двух научных аппаратов — европейского Mercury Planetary Orbiter (MPO) и японского Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio), — а также защитного экрана. Транспортный модуль, который обеспечивал перелёт к Меркурию, отделился от комплекса в сентябре. 21 ноября MPO и Mio должны выйти на орбиту планеты вместе, а в декабре разделиться. Mio перейдёт на свою вытянутую орбиту; MPO продолжит манёвры и должен достичь целевой научной орбиты в марте 2027 года.

Аппараты будут работать на разных орбитах, чтобы решать разные научные задачи. На MPO установлены 11 приборов для изучения поверхности, состава планеты и её экзосферы. Среди них — спектрометры, лазерный высотомер для картографирования рельефа и оборудование для анализа разреженной газовой оболочки Меркурия. Период обращения MPO по целевой орбите составит около 2,3 часа.

На Mio установлены пять комплексов приборов. С более вытянутой орбиты с периодом обращения около 9,3 часа он будет изучать магнитное поле и магнитосферу Меркурия, экзосферу и солнечный ветер.

Основная научная миссия рассчитана примерно на один земной год — это более четырёх лет на Меркурии. Её могут продлить, если состояние аппаратов и запас топлива позволят продолжить работу.

Учёные надеются, что собранные данные помогут разобраться в нескольких загадках планеты. Например, источник магнитного поля Меркурия смещён примерно на 400 км к северу от центра планеты, а само поле значительно слабее земного. Экзосфера постоянно пополняется веществом с поверхности, но роль разных процессов в этом пока неясна. Наконец, у Меркурия необычно крупное железное ядро: понять, как сформировалась планета и как она менялась, — одна из главных задач миссии.