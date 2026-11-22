Samsung Electronics уже распределила по контрактам большую часть мощностей по выпуску памяти на 2027–2029 годы, сообщает южнокорейское издание Economy Tribune со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. При этом покупатели просят выделить им больше памяти, чем оговорено в уже заключённых соглашениях, а некоторые хотят продлить поставки до 2031 года.

По данным издания, на 2027 год у Samsung практически не осталось свободных мощностей для выпуска обычной DRAM. Весь запланированный на тот же год объём HBM, по данным самой компании, уже распродан. О контрактах со сроком до 2031 года сообщалось ещё в сентябре. Тогда выяснилось, что Samsung отвела под многолетние соглашения около 70 % мощностей на этот период. Среди крупных заказчиков компании были названы Nvidia, Microsoft и Google.

Теперь гарантировать себе поставки на несколько лет вперёд хочет и Apple. По данным The Korea Herald, переговоры с Samsung о поставках DRAM вышли на завершающую стадию. Соглашение рассчитано на четыре-пять лет, а поставки могут начаться в первой половине 2027 года. Стороны обсуждают гарантированный минимальный объём, при этом цены будут зависеть от рынка. Раньше Apple предпочитала более короткие контракты, чтобы чаще пересматривать цены. По сведениям издания, многолетнее соглашение с SK hynix компания уже заключила.

Сама Samsung в конце октября сообщала, что подписала многолетние соглашения с десятью крупными клиентами и ведёт переговоры ещё с десятью. Компания рассчитывала со временем отвести под такие контракты 60–70 % мощностей по выпуску памяти. В подписанных соглашениях была предусмотрена минимальная цена. В новых сделках стороны обсуждают также верхнюю границу цены и предоплату.

Рост выпуска HBM осложняет расширение производства обычной DRAM. На выпуск HBM требуется больше кремниевых пластин в пересчёте на тот же объём памяти в битах. Одновременно растёт спрос на обычную серверную DRAM для ИИ-центров обработки данных, поэтому производителям смартфонов и ПК приходится конкурировать за поставки с облачными компаниями.

Дефицит затронул и корпоративные SSD. По оценке отраслевых источников, поставщики сейчас могут удовлетворить немногим более половины спроса на такие накопители. Для потребительской NAND этот показатель составляет около 70 %. При этом TrendForce прогнозирует, что в первом квартале 2027 года контрактные цены на NAND в целом могут снизиться на 0–5 % к предыдущему кварталу. Это связано с тем, что китайские облачные компании сокращают заказы на корпоративные SSD, а мировое производство флеш-памяти продолжает расти.