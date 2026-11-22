Пока Anthropic и другие ИИ-гиганты Кремниевой долины привлекают десятки миллиардов долларов инвестиций, их китайские конкуренты изо всех сил пытаются не отставать в финансовом плане. США и Китай продолжают борьбу за превосходство в сфере ИИ, но технологические компании из КНР сталкиваются с нарастающей проблемой: поиск финансов для того, чтобы идти в ногу с западными конкурентами.

Как американские, так и китайские ИИ-стартапы сталкиваются с растущими расходами на обучение всё более мощных ИИ-моделей. Но если Anthropic на этой неделе сумела привлечь более $80 млрд в ходе IPO, то китайским конкурентам приходится работать в значительно менее благоприятной финансовой среде. Дело в том, что венчурные инвестиции в Китае сильно уступают американским.

Alibaba, Baidu и Tencent, три технологических гиганта, которые стоят за ведущими китайскими ИИ-компаниями, вынуждены бороться с отрицательным денежным потоком. В это же время энтузиазм инвесторов по поводу ИИ угасает. С конца июля индекс STAR 50 (китайский аналог Nasdaq) рухнул на 43 %. По данным исследовательской компании Rhodium Group, крупнейшие китайские технологические гиганты в этом году удвоят инвестиции в основные фонды до $139 млрд, хотя выручка подконтрольных им ИИ-стартапов покрывает менее 8 % от этой суммы. Аналитики Rhodium считают, что в 2027 году расходы в этом сегменте могут превысить $193 млрд.

«Если посмотреть на их показатели, то складывается впечатление, что они бегут по беговой дорожке, которая ускоряется, и бежать становится всё труднее», — считает сотрудник института Брукингса Кайл Чан (Kyle Chan), специализирующийся на технологической и промышленной политике Китая.

Основная часть дискуссий о способности КНР конкурировать в сфере ИИ сосредоточена на американских экспортных ограничениях, которые значительно влияют на доступность передовых ИИ-ускорителей в стране. Китайские ИИ-компании нашли дорогие обходные пути, включая аренду центров обработки данных в Юго-Восточной Азии. На этой неделе американские власти ввели новые ограничения, которые закроют эту лазейку.

При этом деньги могут оказаться не менее серьёзным препятствием. Даже если китайским компаниям удастся найти нужные им ИИ-ускорители, им всё ещё будет необходимо привлечь достаточно средств, чтобы купить их, а также профинансировать разработку передовых ИИ-моделей. «Финансовые ограничения, вероятно, окажут более существенное влияние в долгосрочной перспективе, чем дефицит ускорителей. Ключевая проблема в том, что несоответствие выручки китайских моделей капитальным затратам выражено, пожалуй, даже сильнее, чем в случае американских компаний», — считает Логан Райт (Logan Wright), партнёр Rhodium Group и соавтор доклада о финансировании сферы ИИ в Китае.

ИИ-компании из США тратят примерно в 5–6 раз больше, чем их конкуренты, но при этом они и зарабатывают существенно больше. По данным некоммерческой исследовательской организации Epoch AI, шесть ведущих китайских ИИ-компаний в совокупности зарабатывают около одной десятой суммарной выручки OpenAI и Anthropic.

Преодолеть этот дисбаланс ещё труднее из-за ориентации КНР на ИИ-модели с открытым исходным кодом. Позволяя разработчикам свободно использовать и модифицировать свои ИИ-модели, китайские компании ускорили глобальное распространение своих технологий. Однако такая стратегия подорвала способность ИИ-компаний извлекать прибыль из создаваемых моделей. Компании могут назначить плату за доступ, но лишь для того, чтобы увидеть, как конкуренты предлагают то же самое, но по более низкой цене. Ожесточённые ценовые войны также негативно отразились на прибыли.

Китайский ИИ-стартап Z.ai — в числе тех, кто усвоил этот урок. В августе компания выпустила открытую модель GLM-5.3 Flash и вдвое снизила стоимость её использования на две недели, чтобы стимулировать клиентов запускать алгоритм на серверах компании, а не на своих собственных. Однако к ноябрю около 20 конкурентов Z.ai предлагали доступ к ИИ-модели стартапа по цене ниже, чем сама Z.ai.

Ещё одно препятствие усугубляет проблемы Китая с финансированием сферы ИИ. Речь идёт о доступе к передовым ускорителям Nvidia, которые западные конкуренты используют для обучения самых мощных ИИ-моделей. С 2022 года по июнь 2026 года американские компании располагали мощностями, которые примерно эквивалентны 20 млн ускорителей Nvidia H100. В этот же период в распоряжении китайских конкурентов были мощности, эквивалентные примерно 2,6 млн ускорителей H100, причём часть из них была приобретена контрабандным путём.

На китайской онлайн-площадке по продаже подержанных товаров Goofish появлялся ИИ-сервер Nvidia DGX B300 почти за $3 млн, что примерно в восемь раз выше его стоимости в США. По данным источника, продавцы в этой категории повысили цены в пять раз с начала года. Это наглядно показывает, какую надбавку приходится платить китайским разработчикам за доступ к передовым решениям.

Давление на китайские компании может усилиться. Ушедший с поста главы Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) был одним из влиятельных сторонников ведения бизнеса в Китае. На этой неделе Nvidia объявила о прекращении поставок своих ускорителей H200 в КНР. Ранее президент США Дональд Трамп (Donald Trump) разрешил эти поставки по настоянию Хуанга. Nvidia также заявила о создании комитета по надзору за соблюдением экспортного контроля.

Для снижения зависимости от американских технологий китайские разработчики адаптируют свои системы для использования ИИ-ускорителей Huawei — китайского производителя телекоммуникационного оборудования и электроники, который возглавляет усилия КНР в сфере производства чипов. Гендиректор стартапа DeepSeek Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng) заявил, что технологии Huawei отстают от решений Nvidia примерно на два года. По данным источника, во время встречи с инвесторами Вэньфэн сообщил, что DeepSeek потребуется в четыре раза больше ускорителей Huawei 950, чтобы достичь производительности на уровне Nvidia GB300. Он также добавил, что у Huawei недостаточно производственных мощностей. «Мы просто не можем позволить себе обучать самые крупные из доступных сейчас моделей», — приводит источник слова Вэньфэна.

Несмотря на это, китайская ИИ-индустрия неоднократно демонстрировала способность добиваться большего при меньших ресурсах. Китайские разработчики создали методы, позволяющие более эффективно обучать и запускать ИИ-модели. В Кремниевой долине китайские компании обвиняют в копировании передовых американских технологий с помощью так называемой дистилляции. За счёт этого сокращается время, необходимое для создания базовых моделей без дорогостоящей вычислительной инфраструктуры.

Китайским компаниям всё труднее искать инвесторов, готовых финансировать гонку в сфере ИИ. DeepSeek, привлёкшая более $20 млрд, готовится к выходу на биржу Шанхая в начале следующего года. Среди инвесторов DeepSeek — IT-гигант Tencent, производитель аккумуляторов CATL и государственные инвестиционные фонды. Мало у кого из конкурентов на домашнем рынке есть доступ к таким финансовым резервам.

Иностранные инвестиции также иссякли. Инвестиционные фонды, номинированные в долларах и работающие в Китае, резко сократились, в том числе из-за запрета правительства США американскому венчурному капиталу вкладываться в определённые китайские технологии. В 2025 году частные инвестиции в ИИ в Китае составили $12,4 млрд, тогда как в США — $280 млрд.

Глава китайского направления консалтинговой компании Asia Group Хань Линь (Han Lin) отметил, что Китай обладает выдающимися инженерными кадрами и способностью мобилизовать огромные ресурсы для стратегически важных отраслей. «Для передовых технологий нужно и то, что сложнее мобилизовать, — рисковый капитал, способный принять на себя провалы», — добавил Линь.

Китай объявил о создании инвестиционных фондов для поддержки сферы ИИ, но значительная часть средств пошла на полупроводниковую отрасль, а не на компании, занимающиеся разработкой ИИ-моделей. Государственные инвесторы сталкиваются со многими из тех же ограничений, что и частные. Аналитики отмечают, что государственным фондам тоже нужен убедительный путь к получению прибыли.

В сообщении сказано, что сложно представить, как китайские ИИ-компании смогут сбалансировать свои финансы «без масштабного и устойчивого государственного финансирования». Проблема заключается не только в том, смогут ли китайские инженеры создать ИИ-модели, способные конкурировать с американскими аналогами, а в том, какую часть финансового бремени готово взять на себя государство. «Это всё больше становится вопросом политической воли — на какие жертвы мы готовы пойти, чтобы конкурировать в этой области», — считает один из экспертов.