Американский оператор связи Comcast сообщил, что выход Grand Theft Auto VI вызвал самый большой всплеск трафика за всю историю компании. По данным провайдера, 19 ноября общая нагрузка на сеть превысила среднесуточные показатели на 31 %, а в пиковые часы скачивание нового криминального боевика Rockstar Games занимало почти четверть от всего объёма передаваемых данных.
Компьютер месяца, спецвыпуск: выбираем мини-ПК для работы и развлечений в эпоху дефицита чипов памяти
В подтверждение своих слов компания опубликовала на странице в микроблоге X ролик с линейным графиком сетевой активности. В короткой видеопрезентации виден резкий скачок нагрузки в день релиза игры, при этом конкретные объёмы переданного трафика в гигабайтах или петабайтах оператор раскрывать не стал.
GTAVI didn’t just break records in gaming. 🎮 Its launch drove the biggest internet traffic day in our network history, with traffic climbing 31% above an average day. At peak, GTAVI accounted for nearly a quarter of all network traffic. And we were ready for the moment: https://t.co/wHat1et7cU
— Comcast (@comcast) November 20, 2026
В соцсетях формулировку про «четверть всего трафика» многие пользователи восприняли как статистику по глобальному интернету. На самом деле речь идёт исключительно об абонентской базе Comcast — крупнейшего интернет-провайдера США, обслуживающего десятки миллионов абонентов по всей стране.
GTA VI вышла 19 ноября на PS5, Xbox Series X и S, а до ПК, по слухам, доберётся в первом квартале 2027 года.
Источник: