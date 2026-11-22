На днях Anthropic заявила, что её ИИ-модель семейства Claude помогла решить одну из самых известных нерешённых задач математики, которую не удавалось доказать с 1859 года, гипотезу Римана. Независимые математики проверили полученное доказательство и практически исключили вероятность ошибки.

О прорыве сообщил математик Anthropic Левент Алпёге (Levent Alpöge), который работал над гипотезой вместе с Claude. Она была сформулирована немецким математиком Бернхардом Риманом (Bernhard Riemann) в 1859 году и касается закономерностей распределения простых чисел. Риман предположил, что все нетривиальные нули дзета-функции, описывающей распределение простых чисел, лежат на одной вертикальной линии комплексной плоскости. Подтверждение этой гипотезы считается одной из важнейших задач современной математики, за решение которой Институт математики Клэя назначил премию в $1 млн.

По словам Алпёге, Claude сыграл важную роль в поиске доказательства и особенно помог на заключительном этапе работы. Математик признался, что рассчитывал подступиться к этой проблеме значительно позднее, однако возможности ИИ позволили ускорить исследование. Полученный результат оказался настолько сложным, что вместо привычной научной работы с подробным изложением математических выкладок исследователь представил его в виде программного кода на языке Lean, который позволяет проверять математические доказательства.

Независимые математики, включая специалиста Массачусетского технологического института Эндрю Сазерленда (Andrew Sutherland) проверили представленное доказательство и формально подтвердили его корректность при независимой компиляции результата Альпёге в Lean. Сазерленд заявил, что вероятность обнаружить в работе что-либо сомнительное практически равна нулю.

«Доказательство на языке Lean было скомпилировано и независимо проверено ядром Lean с использованием только трёх стандартных аксиом. Честно говоря, вероятность того, что здесь что-то не так, практически равна нулю», — заявил Сазерленд.

Дополнительную проверку провели участники сообществ Lean и Mathlib, занимающихся развитием одноимённого языка формальной верификации математических доказательств и его библиотеки. В совместном заявлении они сообщили, что проверили не только корректность программной реализации, но и соответствие утверждения в коде исходной формулировке гипотезы Римана. Это позволило исключить вероятность того, что программа доказывает лишь похожее, но математически отличающееся утверждение.

«Мы полностью уверены в корректности доказательства гипотезы Римана, представленного Альпёге, и поздравляем его с этим достижением», — говорится в заявлении представителей Lean и Mathlib. Они отдельно подтвердили корректность как самой формулировки теоремы, так и её доказательства.

Таким образом, проверка завершилась успешно: независимые исследователи смогли воспроизвести компиляцию доказательства, а дополнительные инструменты подтвердили, что код не подменяет исходные математические утверждения и не использует обходные приёмы.