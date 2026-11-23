Китайские спецслужбы начали охоту за передовыми чипами для искусственного интеллекта задолго до скандала вокруг Nvidia и обвинений в слежке за её руководителем Дженсеном Хуангом (Jensen Huang). Об этом рассказали изданию The New York Times несколько действующих и бывших представителей разведывательных ведомств из США, Европы и некоторых азиатских стран.

Речь идёт о Министерстве государственной безопасности Китая, которое традиционно занималось другими задачами. Теперь ведомство активно интересуется передовыми полупроводниками, необходимыми для работы систем искусственного интеллекта. Интерес Пекина к этим технологиям связан с попытками преодолеть ограничения Запада, так как США запретили американским компаниям, включая Nvidia, поставлять в Китай ряд самых мощных ИИ-ускорителей.

В январе Си Цзиньпин (Xi Jinping) потребовал от Политбюро принять чрезвычайные меры для освоения ключевых технологий и устранения препятствий, сдерживающих развитие перспективных отраслей. В официальном тексте его выступления говорится о необходимости как можно быстрее решить проблемы, создающие технологическую зависимость. Китай должен «принять экстраординарные меры для ускорения разработки ключевых технологий в приоритетных секторах», — сказал Си Цзиньпин, призвав также «как можно скорее решить проблемы, создающие "узкие места" и сдерживающие развитие отраслей будущего».

Одной из центральных фигур расследования стала китайская предпринимательница Элис Хуан (Alice Huang). Американские официальные лица утверждают, что она сотрудничала с китайской разведкой, которая пыталась собирать информацию о Дженсене Хуанге. Сама предпринимательница не ответила на запросы журналистов, а Пекин назвал обвинения в шпионаже «чистой выдумкой».

Компании, связанные с Элис Хуан, входят в сеть китайских технологических предприятий и оборонных подрядчиков, которым требуются значительные вычислительные мощности. Именно поэтому доступ к передовым ИИ-чипам представляет интерес не только для китайского бизнеса, но и для связанных с оборонной промышленностью организаций.

Ранее 3DNews сообщал, что Элис Хуан оказалась не главной в схеме контрабанды чипов в Китай. Новое расследование раскрыло предполагаемого организатора схемы поставок ускорителей Nvidia в Китай в обход экспортных ограничений США.