Новое расследование раскрыло предполагаемого организатора схемы поставок ускорителей Nvidia в Китай в обход экспортных ограничений США. Им оказался 52-летний предприниматель Ли Мин (Li Ming), тогда как любовница главы Nvidia и предполагаемая китайская шпионка Элис Хуан (Alice Huang) не играла ключевой роли в этой истории.

По данным расследования The Wall Street Journal, Ли Мин принимал ключевые управленческие решения в сингапурской компании Megaspeed, где Элис Хуан занимала должность управляющего директора. Он также участвовал в деятельности других связанных предприятий, торговавших ускорителями Nvidia. Элис Хуан и её муж Кан Вэй (Kang Wei) сотрудничали с Ли Мином несколько лет и затем в 2021 году основали совместное предприятие Century Longteng, занимающееся облачными вычислениями. В январе 2023 года Ли Мин был представлен как директор по стратегии этого предприятия.

Megaspeed получила статус облачного партнёра Nvidia в 2023 году, что позволило ей рассчитывать на приоритетное распределение новейших ускорителей. Впоследствии Megaspeed стала передавать часть серверов шанхайской технологической компании Century Litong, предположительно нарушая американские экспортные ограничения.

В феврале 2025 года сингапурские прокуроры предъявили Ли Мину обвинения в мошенничестве: следствие считает, что при закупке серверов с чипами Nvidia он сообщил американскому поставщику, что оборудование предназначено для компании Luxuriate Your Life, которой управлял сам. Однако серверы, предположительно, сначала отправляли в Малайзию, а затем реэкспортировали в третью страну.

Примерно в июне 2025 года Nvidia внесла Megaspeed во внутренний список компаний, которым запрещены продажи оборудования. В августе того же года Элис Хуан покинула предприятие, после чего его деятельность в Сингапуре фактически прекратилась. Однако связанные с Megaspeed участники бизнеса создали новую структуру NovaGate Cloud и продолжили закупать ускорители Nvidia и управлять центрами обработки данных. Формально новую компанию возглавили граждане Сингапура, связанные с другими предприятиями из этого сообщества.

Масштаб предполагаемых поставок оказался значительным. Согласно анализу таможенных данных Малайзии и Индонезии, с 2023 года по ноябрь 2025 года Megaspeed и связанные с ней компании импортировали оборудование Nvidia общей стоимостью более $4,6 млрд, включая свыше 136 тысяч графических процессоров (GPU). При этом с мая по июль 2025 года на Сингапур пришлось 22 % выручки Nvidia, или $10,2 млрд, тогда как, по оценке Министерства торговли и промышленности Сингапура, фактически в стране оставалось менее 1 % поставленного оборудования. Объём операций, фигурирующих в уголовном деле, сингапурская прокуратура оценивает примерно в $390 млн.

Американские ведомства расследуют деятельность Megaspeed с 2024 года. В ноябре 2026 года Министерство торговли США объявило о новых правилах, ограничивающих удалённый доступ к передовым ускорителям через центры обработки данных в третьих странах для того, чтобы затруднить использование зарубежной инфраструктуры для получения вычислительных мощностей без непосредственной поставки чипов в Китай. Между тем сам Ли Мин остаётся на свободе под залогом и ожидает продолжения судебного разбирательства.