С начала октября, когда котировки достигли рекордного уровня, акции Nvidia потеряли почти 48 %. Рыночная капитализация компании к закрытию пятничных торгов составила $3,03 трлн. Nvidia, ещё недавно бывшая самой дорогой компанией в мире, опустилась на четвёртое место среди американских публичных компаний, уступив Apple, Microsoft и Alphabet. По прогнозному коэффициенту P/E Nvidia торгуется примерно на уровне 8,4 против 29 у AMD.

В пятницу падение ускорилось после того, как Reuters сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучает бухгалтерский учёт Nvidia. До публикации акции теряли более 6 %. Какие именно аспекты учёта заинтересовали регулятора, пока неизвестно.

Распродажа началась ещё до отставки Дженсена Хуанга. Инвесторы уже сомневались в устойчивости расходов на инфраструктуру ИИ и следили за усилением конкуренции со стороны Google и AMD. Уход Хуанга на фоне сообщений о его внебрачных связях добавил ещё один вопрос: сможет ли Nvidia сохранить лидерство на рынке ИИ-ускорителей без своего основателя.

Падение не остановил даже квартальный отчёт, показатели которого превзошли ожидания. Выручка Nvidia выросла на 103 % год к году до $115,8 млрд, из которых $107,6 млрд пришлось на подразделение центров обработки данных. На следующий день временная глава Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) сказала на общем собрании, что падение котировок беспокоит сотрудников даже сильнее, чем уход Хуанга. Компания решила провести запланированное повышение зарплат раньше срока.

В 2008 году, когда акции Nvidia в последний раз дешевели семь недель подряд, квартальная выручка компании составляла менее $1 млрд. Теперь Nvidia получает больше $1 млрд выручки в среднем за день.