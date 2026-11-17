Среди деловых связей партнёрши бывшего гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) Элис Хуан (Alice Huang) американские СМИ обнаружили примечательные особенности. Если она организовывала поставки ускорителей искусственного интеллекта Nvidia в Китай, то её муж Кан Вэй (Kang Wei) при государственной поддержке занимался строительством центров обработки данных в стране.

Кан Вэй является учредителем шанхайской компании Hexi Capital. В период с 2021 по 2024 год его проекты в сфере ЦОД привлекли инвестиции на сумму $9 млрд, причём значительная часть этих средств поступила от китайского правительства. Ключевым звеном в схеме выступала компания Century Longteng со штаб-квартирой в Шанхае. В число её акционеров входят государственная структура Шанхая (10 %), созданная подразделением прямых инвестиций Hexi Capital инвестиционная компания(27 %), а также торгующаяся на Шэньчжэньской фондовой бирже китайская Century Huatong (63 %).

По его словам, это он познакомил Элис Хуан с главой Nvidia. В начале 2022 года Century Longteng подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с Huawei по совместному развитию облачных ЦОД и вычислительных мощностей. Century Longteng получила ряд поддерживаемых правительством проектов, в том числе «Промышленный парк интеллектуальных вычислений» в Уху (провинция Аньхой) с инвестициями около $4,5 млрд. план предусматривает строительство восьми здания ЦОД общей площадью около 380 тыс. м². Проект входит в госпрограмму переноса вычислительных мощностей Китая с востока на запад страны.

По состоянию на апрель текущего года было зарегистрировано завершение строительства как минимум одного здания площадью около 46,5 тыс. м². В апреле 2024 года Кан принял участие в церемонии закладки крупного ЦОД в Ляншане (провинция Сычуань) — объём инвестиций в проект составит около $5 млрд. Megaspeed же в 2023 году сообщила Nvidia, что её крупным клиентом станет Alibaba; впоследствии сингапурский оператор ЦОД получил статус облачного партнёра Nvidia, обеспечив себе приоритетный доступ к оборудованию компании.

В том же месяце Хуан покинула пост зарегистрированного директора Megaspeed в связи с реструктуризацией капитала, но она и глава Nvidia продолжили поддерживать связь. В конце 2023 года их сфотографировали вместе в ресторане в Сингапуре, а в следующем году — на выставке Computex в Тайбэе. Объем закупок, по оценкам американских СМИ, составил от $4 млрд до $7,5 млрд — речь идёт о мощных моделях, в том числе H100 и H200, на которые распространяются экспортные ограничения, и часть из них была доставлена в Китай. При этом в открытых источниках нет данных, подтверждающих, что Пекин давал Megaspeed указания закупать оборудование Nvidia; нет подтверждений и того, что они попали в связанные с Каном ЦОД.

В опубликованном накануне совместном заявлении Минторга и Минюста США говорится, что расследование в отношении Megaspeed ведётся с 2024 года — компания подозревается в незаконной переправке полупроводниковой продукции. В июне 2025 года Nvidia внесла Megaspeed в свой чёрный список с запретом на продажи.

В феврале 2025 года власти Сингапура инициировали расследование в отношении Megaspeed, но доказательств для квалификации действий Элис Хуан, подозревавшейся в предоставлении не соответствующих действительности данных при закупке серверов, как уголовного преступления оказалось недостаточно. Ей вынесли строгое предупреждение и запретили въезд в страну — в Megaspeed сообщили, что Хуан покинула компанию 30 августа 2025 года, а деятельность самой компании является законной и отвечает установленным требованиям. В этом году в Шанхае в рамках расследования дела о манипулировании акциями задерживался и Кан, но его недавно освободили.

Тем временем в рамках дела о контрабанде ИИ-серверов на Тайване задержали менеджера Nvidia по фамилии Чан (Chang) — он якобы содействовал в получении одобрения местному оператору на покупку 130 высокопроизводительных ИИ-серверов. Как выяснилось, у данного оператора не оказалось мощностей для размещения этого оборудования на Тайване, а деньги поступили от китайских структур. По версии следствия, 74 сервера отправились в Китай, и ещё 56 в мае были перехвачены береговой охраной. В июле Чана арестовали, а в августе ему предъявили обвинения а злоупотреблении доверием — всего по делу проходят девять фигурантов, для которых прокуратура запросила максимально строгое наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Nvidia выразила тайваньским властям несогласие с предъявленными обвинениями, а также обратилась за консультацией к TSMC, но ни власти страны, ни полупроводниковый подрядчик предпочли не вмешиваться. В Nvidia, однако, настояли, что провели внутреннее расследование и не установили признаков того, что её сотрудники знали о переправке чипов сторонней компании. После отставки Хуанга даже если новое руководство компании будет придерживаться прежнего курса, компания временно откажется от заключения подобных сделок, считают аналитики.