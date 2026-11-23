Российские власти обсуждают новые правила для распространения видеоигр. В частности, игры могут обязать получать прокатные удостоверения по аналогии с фильмами. Кроме того, разработчиков и распространителей могут обязать регистрироваться в реестре организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением законопроекта.

Если эти предложения примут, издателям придётся хранить данные пользователей на российских серверах, а также обеспечить возможность передачи информации правоохранительным органам с помощью системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Сейчас такие требования действуют для ряда крупных интернет-сервисов и платформ.

Законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» начали обсуждать ещё в конце 2024 года. В первоначальной версии документа предлагалось обязать геймеров подтверждать возраст и личность с помощью номера телефона, портала «Госуслуги» или Единой биометрической системы. Теперь от этой идеи могут отказаться. Также обсуждается пересмотр требований к маркировке игрового контента. Рассмотреть законопроект в первом чтении Госдума рассчитывает до конца 2026 года.

Представители игровой индустрии опасаются, что новые правила создадут дополнительные проблемы для разработчиков. Например, прокатные удостоверения придётся получать для игр, которые постоянно обновляются. В отличие от фильмов, видеоигры регулярно получают новые дополнения, сезоны и исправления, а иногда существенно меняются уже после выхода. Поэтому документ, выданный для одной версии игры, может быстро потерять актуальность.

Глава Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников считает, что проверка каждого обновления приведёт к дополнительным расходам и задержкам. Особенно сильно это может ударить по небольшим студиям, которым придётся тратить время и деньги на согласование изменений.

Есть вопросы и к тому, как новые правила будут работать с зарубежными играми. Например, пока неясно, каким образом российские власти смогут обязать иностранные компании получать прокатные удостоверения и выполнять требования Роскомнадзора. Особенно сложной ситуация может оказаться для разработчиков из недружественных стран.

При этом некоторые видеоигры уже подпадают под действующие требования законодательства. Например, в 2023 году в реестр ОРИ включили PUBG Mobile. Это связано с тем, что в игре есть открытые чаты, через которые пользователи могут обмениваться сообщениями. Представители отрасли отмечают, что подобные правила уже существуют, однако пока не вполне понятно, как именно их собираются применять ко всему игровому рынку.

По оценке Агентства стратегических инициатив, в 2025 году российский рынок видеоигр достиг 208 млрд рублей. К 2030 году его объём может вырасти до 271 млрд рублей. Участники индустрии опасаются, что дополнительные проверки, бюрократические процедуры и расходы могут затормозить развитие рынка и усложнить работу российских разработчиков.