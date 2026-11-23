Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта (Rob Bonta) расширил расследование в отношении Nvidia: теперь оно охватывает не только возможные незаконные поставки передовых ускорителей в Китай и введение инвесторов в заблуждение, но и потенциальные уголовные нарушения законодательства штата. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Бонты.
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По словам генпрокурора, если Nvidia или её бывший генеральный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) предоставляли общественности недостоверную информацию о поставках чипов, компания могла нарушить сразу несколько законов Калифорнии. Расследование пока находится на предварительной стадии, и никаких выводов о виновности Nvidia не сделано.
В четверг, 20 ноября, Бонта сообщил, что направил Nvidia повестку с требованием предоставить документы и информацию, необходимые для расследования. На следующий день он уточнил, что проверка может затронуть как гражданские, так и уголовные нарушения, связанные с введением инвесторов и общественности в заблуждение. Nvidia пока не прокомментировала ситуацию.
Расследование началось на фоне скандала вокруг предполагаемых поставок передовых ускорителей Nvidia в Китай через посредников. Дополнительное внимание к ситуации привлекли сообщения о личных связях Хуанга с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой и работавшей в сингапурской компании, получавшей передовые чипы Nvidia.
При этом Бонта подчеркнул, что возможные нарушения при поставках оборудования могут вообще не иметь отношения к этой истории. Следствие рассматривает несколько вариантов: Nvidia могла незаконно поставлять ускорители в Китай, вводить инвесторов в заблуждение или не совершать никаких противоправных действий. Проверка должна установить, что именно происходило, кто знал о возможных нарушениях и каковы были намерения участников.
Расследованием деятельности Nvidia занимаются и федеральные ведомства США. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил, что ФБР проверяет отношения Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой. Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent), в свою очередь, заявил, что собственное расследование Nvidia должно помочь выяснить, насколько тщательно компания контролировала продажи мощных ускорителей, которые в итоге могли оказаться в Китае.
Если прокуратура Калифорнии установит, что Nvidia нарушила закон, компании могут запретить продолжать противоправную деятельность, а также обязать вернуть прибыль, полученную от незаконных поставок. Кроме того, расследование может привести к возбуждению уголовного дела против компании и финансовым санкциям. По словам Бонты, возможность такого развития событий будет зависеть от конкретных обстоятельств, осведомлённости руководства и намерений участников.
Вместе с тем генпрокурор не исключил, что расследование завершится без каких-либо обвинений. В таком случае Nvidia сможет избежать юридических последствий, если выяснится, что компания не нарушала правила поставок и не вводила инвесторов в заблуждение.
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