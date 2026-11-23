Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта (Rob Bonta) расширил расследование в отношении Nvidia: теперь оно охватывает не только возможные незаконные поставки передовых ускорителей в Китай и введение инвесторов в заблуждение, но и потенциальные уголовные нарушения законодательства штата. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Бонты.

По словам генпрокурора, если Nvidia или её бывший генеральный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) предоставляли общественности недостоверную информацию о поставках чипов, компания могла нарушить сразу несколько законов Калифорнии. Расследование пока находится на предварительной стадии, и никаких выводов о виновности Nvidia не сделано.

В четверг, 20 ноября, Бонта сообщил, что направил Nvidia повестку с требованием предоставить документы и информацию, необходимые для расследования. На следующий день он уточнил, что проверка может затронуть как гражданские, так и уголовные нарушения, связанные с введением инвесторов и общественности в заблуждение. Nvidia пока не прокомментировала ситуацию.

Расследование началось на фоне скандала вокруг предполагаемых поставок передовых ускорителей Nvidia в Китай через посредников. Дополнительное внимание к ситуации привлекли сообщения о личных связях Хуанга с женщиной, подозреваемой в сотрудничестве с китайской разведкой и работавшей в сингапурской компании, получавшей передовые чипы Nvidia.

При этом Бонта подчеркнул, что возможные нарушения при поставках оборудования могут вообще не иметь отношения к этой истории. Следствие рассматривает несколько вариантов: Nvidia могла незаконно поставлять ускорители в Китай, вводить инвесторов в заблуждение или не совершать никаких противоправных действий. Проверка должна установить, что именно происходило, кто знал о возможных нарушениях и каковы были намерения участников.

Расследованием деятельности Nvidia занимаются и федеральные ведомства США. Президент Дональд Трамп (Donald Trump) сообщил, что ФБР проверяет отношения Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой. Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent), в свою очередь, заявил, что собственное расследование Nvidia должно помочь выяснить, насколько тщательно компания контролировала продажи мощных ускорителей, которые в итоге могли оказаться в Китае.

Если прокуратура Калифорнии установит, что Nvidia нарушила закон, компании могут запретить продолжать противоправную деятельность, а также обязать вернуть прибыль, полученную от незаконных поставок. Кроме того, расследование может привести к возбуждению уголовного дела против компании и финансовым санкциям. По словам Бонты, возможность такого развития событий будет зависеть от конкретных обстоятельств, осведомлённости руководства и намерений участников.

Вместе с тем генпрокурор не исключил, что расследование завершится без каких-либо обвинений. В таком случае Nvidia сможет избежать юридических последствий, если выяснится, что компания не нарушала правила поставок и не вводила инвесторов в заблуждение.