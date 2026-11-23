Разработчики всё чаще признаются в том, что перестали пользоваться редактором кода VS Code от Microsoft. Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) в беседе с журналистами признал, что после запуска ИИ-сервиса Anthropic Claude Code интегрированные среды разработки (IDE) примерно за шесть месяцев «как будто отошли на второй план». Это серьёзное изменение, и у софтверного гиганта пока нет готового плана, чтобы поменять ситуацию в свою пользу.

Ни для кого не секрет, что Microsoft потратила более десяти лет, чтобы сделать VS Code стандартом для разработчиков. Несмотря на то, что редактор сдал позиции в последние несколько месяцев, Наделла верит в будущее IDE. В это же время последние обновления VS Code указывают на то, что софтверный гигант превращает редактор кода в площадку для управления ИИ-агентами.

По словам Наделлы, Claude Code изменил процесс написания кода быстрее, чем Microsoft этого ожидала. Он признал, что VS Code утратил позиции всего за полгода после десяти лет лидерства. Microsoft представила VS Code в качестве бесплатного кроссплатформенного редактора кода на конференции Build в апреле 2015 года. Через год состоялась презентация VS Code 1.0, количество активных установок превысило 2 млн, а количество активных пользователей — 500 тыс. В 2021 году в VS Code появился GitHub Copilot, который принёс функцию автоматического дополнения кода с помощью нейросети. В 2023 году появился Cursor — форк VS Code с фокусом на ИИ, начавший конкурировать с Copilot и сделавший ставку на агентный режим работы.

Наделла заявил, что успех VS Code был не случайным, а стал результатом целенаправленной работы. Он добавил, что команда строила продукт открыто, а менеджеры ежедневно изучали обратную связь от сообщества пользователей. Потом появился искусственный интеллект. Наделла называл подсказки Copilot, которые алгоритм выдавал на раннем этапе развития, «волшебными». Когда же появился Claude Code, сразу стало понятно, что это прорывной продукт.

Несмотря на успех Claude Code, не все разработчики отказались от использования VS Code. Некоторые из них считают, что стратегию Microsoft можно сравнить с формулой «Принять, расширить, вытеснить». Компания сделала VS Code по-настоящему хорошим, открыла исходный код и дала каждому возможность создать свой редактор, но при этом сделала так, что создать что-то столь же удобное было практически невозможно. «Claude Code разрушил эту, казалось бы, непробиваемую стратегию, рассчитанную на десятилетия, менее чем за шесть месяцев», — прокомментировал данный вопрос один из разработчиков.

По данным опроса разработчиков Stack Overflow за этот год, VS Code продолжают использовать 70,9 % из 13 193 респондентов. Годом ранее этот показатель был равен 75,9 %. Это существенное снижение, и вполне логично, что Claude Code возглавил категорию ИИ-агентов для программирования с показателем 65,5 %. Это указывает на то, что у VS Code по-прежнему есть пользователи, но теперь они взаимодействуют с приложением значительно меньше времени, используя его, например, для проверки сгенерированного кода.

Похоже, что Microsoft стремится сделать из VS Code платформу для управления ИИ-агентами. В первой половине месяца с выходом VS Code 1.146 пользователям стало доступно больше функций взаимодействия с агентами, а также инструмент сравнения моделей. В VS Code 1.147 добавили маршрутизаторы моделей, которые самостоятельно выбирают наиболее подходящие из предпочитаемых пользователей нейросети для выполнения конкретных задач. В дополнение к этому реализована интеграция с браузером и другие агентные функции.