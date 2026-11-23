Злоумышленники совершенствуют свои инструменты для кибератак и всё чаще используют вместо ИИ-чат-ботов полностью автономное программное обеспечение, которое самостоятельно находит уязвимости, создает эксплойты и запускает их. В качестве примера Google Threat Intelligence Group и Mandiant назвали систему exploit_agent, обнаруженную на незащищённом сервере.

Эта система взаимодействует с рядом продвинутых языковых моделей — как облачных, так и работающих локально, для реализации полного цикла атаки. Она анализирует код до и после выпуска патчей, выявляет различия, указывающие на уязвимости, генерирует рабочие эксплойты и автоматически их запускает.

Автоматизированный конвейер не ограничивается первоначальным проникновением: скрипты на сервере выполняли сканирование внутренних сетей, подбор паролей, внедрение и даже удаление вредоносных скриптов для удалённого управления, установленных другими группировками.

В числе пострадавших от действий exploit_agent оказались французские сайты в сферах медиа, развлечений и образования, при этом комментарии в конфигурационном файле были написаны на русском языке.

Также в августе 2026 года злоумышленники использовали комбинацию двух уязвимостей в серверах печати PaperCut (CVE-2026-81578 и CVE-2026-82078), чтобы выполнять команды удаленно, не проходя процедуру авторизации в системе жертвы.

По данным компании Greynoise, кампания, начавшаяся через четыре дня после публикации информации об уязвимостях, затронула сотни организаций. Благодаря использованию инструментов на базе ИИ, преступники за считанные минуты смогли расширить первоначальный доступ до уровня администратора домена.

В Google Threat Intelligence Group и Mandiant называют переход к автономным хакерским системам важным рубежом, поскольку они радикально сокращают временные рамки операций, создавая новые серьёзные проблемы для групп кибербезопасности.

Google отслеживает развитие фреймворков с открытым исходным кодом (Artex, Cairn, PentAGI, CyberStrikeAI, HexStrike AI), применение некоторых из них (Cairn и PentAGI) подтверждено в реальных атаках.

Также компания выявила случаи автоматизированного мошенничества. В частности, она обнаружила подрядчика, который разрабатывал платформу для управления более чем 100 000 учётными записями, используя виртуальные телефонные номера и автоматизированных агентов для имитации тысяч фиктивных пользователей.

В целом ряде криптовалютных кампаний на двух континентах злоумышленники (предположительно, связанные с группировкой Midnight Neptune) вносили изменения в конфигурационные файлы инструмента Claude Code, чтобы при его запуске происходила загрузка бэкдора.

Вместе с тем «галлюцинации» моделей и непредсказуемое поведение могут снижать надёжность таких систем. Поэтому ожидается, что наиболее скрытные шпионские группировки будут применять ИИ‑инструменты выборочно, сочетая автоматизацию с традиционными методами.