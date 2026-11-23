Возвращение Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост главы Nvidia стало результатом почти двухнедельной борьбы внутри компании, в которой участвовали как сторонники его отставки, так и противники. Переломным моментом стало вмешательство президента США, который лично обратился к совету директоров с призывом восстановить Хуанга в должности.

После отставки Хуанга 12 ноября совет директоров Nvidia первоначально не собирался менять своё решение. Председатель совета Харви Джонс (Harvey Jones) заявил во время конференции, посвящённой финансовым результатам компании, что возвращение бывшего руководителя не рассматривается, а его отставку совет принял единогласно. Сам Хуанг, однако, публично допускал возможность возвращения, если совет сочтёт это отвечающим интересам акционеров, сотрудников, компании и США.

Несмотря на официальную позицию руководства, внутри совета продолжались разногласия. По сведениям издания Semafor, трое руководителей выступили против ухода Хуанга и продолжали добиваться его возвращения. В то же время другие члены совета приступили к поиску преемника. Среди рассматривавшихся кандидатов были генеральный директор ARM Рене Хаас (Rene Haas) и глава Marvell Мэтт Мёрфи (Matt Murphy). Хаас даже провёл переговоры с некоторыми директорами Nvidia, однако опасался, что его назначение будет выглядеть неоднозначно на фоне требований вернуть Хуанга. Возможному переходу Мёрфи мешала и другая проблема: Marvell занималась подготовкой крупного слияния с Lumentum.

Ситуация изменилась в воскресенье, когда Дональд Трамп (Donald Trump) публично выступил за возвращение основателя Nvidia. За несколько часов до заседания совета директоров президент США также позвонил его членам совета, чтобы лично поддержать кандидатуру Хуанга. В интервью CNBC Трамп подтвердил, что разговаривал с советом директоров и убедил их вернуть Хуанга. «Я поговорил с ними, и я их убедил», — заявил президент. Он также рассказал, что беседовал с самим Хуангом в воскресенье вечером. Позднее той же ночью совет собрался и единогласно проголосовал за восстановление прежнего руководителя. Таким образом, менее чем через две недели после отставки Nvidia отказалась от поиска преемника.

Председатель совета директоров Джонс объяснил пересмотр позиции тем, что руководство считает Хуанга наиболее подходящим человеком для управления компанией. Дополнительным аргументом стали заверения, полученные от представителей высшего руководства правительства США, согласно которым Хуанг не представляет угрозы национальной безопасности.

Трамп уточнил, что совет директоров Nvidia сам попросил американскую администрацию предоставить такие гарантии. По его словам, генеральный прокурор США Тодд Бланш (Todd Blanche) также подтвердил отсутствие у властей доказательств противоправных действий со стороны Хуанга. При этом президент подчеркнул, что Nvidia должна продолжить внутреннюю проверку соблюдения требований экспортного контроля.

Возвращение Хуанга положительно отразилось на котировках компании. После объявления Nvidia о решении совета директоров американские биржевые фьючерсы пошли вверх, а акции самого производителя чипов подорожали почти на 30 % в начале торгов, что стало крупнейшим скачком стоимости бумаг Nvidia более чем за 20 лет. Напомним, его уход произошёл после обвинений в романтической связи с предполагаемой китайской шпионкой. Кроме того, ему приписывали отношения с одной из подчинённых.