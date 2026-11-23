Акции компании Nvidia резко прибавили в цене после сообщения о том, что совет директоров компании вернул ранее отправленного в отставку Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на пост главы Nvidia с восстановлением во всех занимаемых ранее должностях. Акции Nvidia выросли на 33,9 %, их цена достигла $168 по данным Nasdaq на 19:08 по московскому времени. До этого сообщения акции торговались на уровне $136.

12 ноября 2026 года Nvidia сняла Хуанга с поста генерального директора. Он также покинул совет директоров компании. Временное руководство компанией перешло финансовому директору Колетт Кресс (Colette Kress). Поводом для отставки стали скандалы вокруг личной жизни Хуанга и расследование угроз национальной безопасности США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США инициировала расследование в отношении Nvidia на фоне отставки Хуанга с поста гендиректора компании.

Сегодня совет директоров Nvidia восстановил Дженсена Хуанга в должностях президента и генерального директора Nvidia, а также в качестве члена совета директоров. Представители высших эшелонов власти США заверили совет, что возвращение Хуанга на занимаемые посты не создаёт угроз для национальной безопасности. По словам председателя совета директоров Nvidia Харви К. Джонса (Harvey C. Jones), «Дженсен — именно тот человек, который должен возглавлять Nvidia, и его возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнёров и клиентов».

Сегодняшний взлёт акций Nvidia последовал за самой длинной серией снижения их стоимости с 2008 года. 20 ноября акции Nvidia подешевели примерно на 14 %, завершив снижением седьмую торговую сессию подряд, а за предыдущую неделю падение составило почти на 23 %.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «у правительства США нет оснований полагать, что возвращение Дженсена в Nvidia представляет какую-либо угрозу национальной безопасности» и назвал Хуанга «великим патриотом и национальным достоянием».