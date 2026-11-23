Компания Nvidia сегодня объявила, что Дженсен Хуанг (Jensen Huang) с этого момента вновь приступает к исполнению обязанностей президента и главного исполнительного директора компании, а также возвращается в состав совета директоров. Совет директоров единогласно проголосовал за его возвращение после того как, согласно официальному пресс-релизу, «получил сигнал из высших эшелонов правительства США».

Объясняя своё внезапное решение, совет директоров ссылается на то, что «получил информацию от представителей высших уровней федеральной власти США, и на основании этих данных уверен, что возвращение господина Хуанга на должность не создаст угрозы для национальной безопасности». Также совет провёл серию обсуждений и встреч, в том числе с самим Хуангом, и «был удовлетворён его откровенностью и способностью руководить компанией».

Возвращение Хуанга не прекращает внутреннего расследования, начатого после сообщений о том, что он мог стать целью иностранной разведки. Его ведёт комитет из независимых директоров с привлечением внешних юристов. Совет пообещал довести расследование до конца, а Хуанг заявил, что готов содействовать ему. Отдельный постоянный комитет, созданный 17 ноября, будет следить за соблюдением правил экспортного контроля и оценивать риски для национальной безопасности. Nvidia также начала искать руководителя по соблюдению нормативных требований, который будет подотчётен комитету совета директоров по назначениям и корпоративному управлению. Компания пообещала и дальше сотрудничать с властями по текущим расследованиям и запросам.

12 ноября 2026 года Nvidia сняла Хуанга с поста генерального директора. Он также покинул совет директоров компании. Временное руководство компанией перешло финансовому директору Колетт Кресс (Colette Kress). Поводом для отставки стали скандалы вокруг личной жизни Хуанга и расследование угроз национальной безопасности США. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США инициировала расследование в отношении Nvidia на фоне отставки Хуанга с поста гендиректора компании. Сегодня объявлено о возвращении Хуанга к работе и восстановлении его во всех ранее занимаемых должностях.

«Совет директоров считает, что Дженсен — именно тот человек, который должен возглавлять Nvidia, и что его возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, партнёров и клиентов, — заявил председатель Совета директоров Харви К. Джонс (Harvey C. Jones) — Мы полностью доверяем Дженсену и с нетерпением ждём начала совместной работы теперь, когда он вновь берет на себя руководство компанией. Мы выражаем признательность Колетт Кресс за её блестящую работу в качестве исполняющей обязанности генерального директора — при том, что она продолжала выполнять свои основные обязанности финансового директора Nvidia».

Сам Джонс сохранил за собой пост председателя Совета директоров Nvidia. Совет сформировал комитет, состоящий исключительно из независимых директоров, для изучения ситуации и привлёк независимых юридических консультантов. Совет заверил, что расследование, проводимое комитетом, будет доведено до конца. Хуанг заявил, что всецело поддерживает проводимое расследование и готов оказывать содействие в его рамках.

«Для меня большая честь вернуться в Nvidia и возглавить одну из самых значимых технологических компаний в мире в самом начале новой промышленной революции, — прокомментировал своё возвращение к работе Хуанг. — Я принимаю эту ответственность с глубоким смирением и обновлённым чувством долга. Хочу поблагодарить Совет директоров Nvidia за оказанное доверие и тщательный подход к принятию этого решения. Особая благодарность — Харви Джонсу за его руководство на посту председателя, а также Колетт Кресс и всей нашей управленческой команде […]. Я также глубоко признателен нашим сотрудникам, акционерам, лидерам отрасли и партнёрам по всему миру за их невероятную поддержку. И, прежде всего, я благодарен своей семье за ​​любовь и поддержку. Мне не терпится вернуться к работе».