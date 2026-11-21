Дженсена Хуанга (Jensen Huang) сместили с поста главы Nvidia на фоне сообщений о его внебрачных связях, в том числе с женщиной, которая подозревается в работе на китайскую разведку. Но главной претензией совета директоров к главе компании оказалась неискренность последнего.

Когда 8 ноября Хуанг признался в наличии внебрачной связи, совет директоров Nvidia на тот момент не мог установить, являлась ли Элис Хуан (Alice Huang) агентом китайских спецслужб. После этого компания объявила о начале независимого расследования — поводом послужило сообщение, что гендиректор мог стать «целью разведоперации иностранного государства». В последующие дни появились сведения о других его романах, в том числе с одной из подчинённых; «было установлено, что [Хуанг] лгал, причём на протяжении целого года, с октября 2025 вплоть до недавних событий», отметил близкий к совету директоров Nvidia источник.

Вопросы об Элис Хуан совет директоров начал задавать главе компании ещё в октябре 2025 года, когда New York Times написала о необычно тесных деловых связях Nvidia с сингапурским оператором центров обработки данных Megaspeed, где работала Хуан. Тогда Дженсен заверил совет, что никаких неуместных отношений у него с ней не было. Когда правда вскрылась, совет директоров пришёл в негодование. Вопросы национальной безопасности там считают важными и «требующими постоянного внимания», но основной причиной отставки Хуанга там назвали ложь.

В последние дни члены совета директоров, включая его председателя Харви Джонса (Harvey Jones) стремятся пресекать разговоры о возможном возвращении бывшего гендиректора в компанию — его поведение шло вразрез с её политикой и нормами корпоративного управления. Объективно же для совета директоров вероятность того, что Элис Хуан действовала в интересах Пекина, представляет собой более серьёзную проблему, чем просто ненадлежащее поведение руководителя. Если она действительно была связана с китайскими спецслужбами, то скандал выходит за рамки неискренности Хуанга — он может ознаменовать кризис в сфере безопасности и корпоративного управления.

Инцидент дал повод сторонникам жёсткой линии в отношении Китая потребовать более строгого контроля над действиями американских компаний в КНР — в отношении Nvidia инициировали ряд расследований с целью установить, что именно было известно Хуангу о поставках чипов компании в Китай. Главного юрисконсульта Nvidia Тима Тетера (Tim Teter) вызвали в Вашингтон для дачи показаний — власти пытаются выяснить, не нарушала ли компания правил экспортного контроля. В отношении Nvidia были поданы несколько судебных исков; инвесторы из Кремниевой долины стали публично выражать обеспокоенность по поводу недостатков в системе корпоративного управления и отсутствия должного контроля со стороны совета директоров за деятельностью руководства.

Принять решение об отставке Хуанга было непросто, признал Харви Джонс, «тем не менее, сведения о его личном поведении, а также неоткровенность, противоречащие кодексу корпоративного поведения, стандартам и ценностям компании, сделали это решение необходимым».

Хуанга поддержали как сотрудники Nvidia, так и президент США Дональд Трамп (Donald Trump). По некоторым сведениям, сторонники его возвращения есть и в совете директоров. Некоторые рядовые сотрудники Nvidia оказались недовольны тем, как быстро было принято решение об уходе Хуанга — есть мнение, что он стал жертвой спланированной кампании, направленной на его смещение. ВРИО гендиректора Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress), однако, уверена, что работников компании больше беспокоит падение её акций, чем уход гендиректора — и проблему с падением акций руководство уже попыталось решить за счёт повышения зарплат. При этом ни результаты внутреннего расследования, ни подробности касающихся Хуанга обсуждений до сотрудников Nvidia не доводятся.