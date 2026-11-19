Компания Nvidia пообещала сотрудникам в декабре повысить им зарплаты и предоставить акции, чтобы унять недовольство, возникшее из-за ухода Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с поста гендиректора. На первом общем собрании коллектива при новом руководстве сотрудникам пообещали дополнительные премии и заверили их: «У нас всё будет хорошо».

В Nvidia прошло первое общее собрание после отставки соучредителя и бывшего генерального директора Дженсена Хуанга. Временно исполняющая обязанности главы компании Колетт Кресс (Colette Kress) пообещала увеличить выплаты и предоставить акции в более сжатые сроки, чем планировалось изначально, чтобы успокоить сотрудников. «Хочу вам сказать, лучшее, что мы хотим сделать — позаботиться о каждом сотруднике, чтобы вы чувствовали себя комфортно в компании и не беспокоились о своём вознаграждении», — заявила Кресс.

Повышение зарплат и распределение акций запланированы на декабрь — значительно раньше обычного цикла пересмотра компенсаций в компании. Вопросы о вознаграждении и просьбы прояснить позицию совета директоров были самыми сложными из тех, что поступили перед собранием, отметила гендиректор. В краткосрочной перспективе она намерена поддержать лояльность нынешних сотрудников. Один из руководителей уровня директора уже направил письмо в совет директоров и высшему руководству, предупредив, что отказ от возвращения Хуанга на его пост может повлечь потерю «незаменимых талантов».

Массовый исход сотрудников может также обеспокоить инвесторов, несмотря на внушительные финансовые показатели. Кризис руководства способен подорвать уверенность в стабильности компании, учитывая, что Хуанг был ключевой фигурой — он принимал важнейшие решения и определял общее видение развития бизнеса. Он уже выразил готовность вернуться в Nvidia, отметив, что для него это было бы «честью», если поступит такое предложение от совета директоров.

Совет директоров, однако, дал понять, что не намерен возвращать Хуанга, хотя в компании и есть лица, поддерживающие его кандидатуру. В мероприятии принял участие соучредитель Nvidia Крис Малаховски (Chris Malachowsky) — он подчеркнул, что компания не просто декларирует свои ценности на плакатах, а не самом деле живёт ими. «У нас всё будет хорошо», — заявил он.