Временная глава Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) столкнулась с недовольством части сотрудников после отставки Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Петиция за возвращение основателя компании собрала почти 200 тыс. подписей, а отдельные специалисты заявили о намерении уволиться.

Как рассказали в CNBC, более 10 тыс. подписантов петиции представились действующими сотрудниками Nvidia, а общая численность персонала производителя составляет около 42 тыс. человек.

Несколько работников публично поддержали возвращение Хуанга. Один из инженеров-робототехников рассказал, что решил покинуть компанию после его ухода. Старший сотрудник Nvidia Надер Халил (Nader Khalil) направил руководству письмо, предупредив, что отказ восстановить основателя в должности может привести к потере ценных специалистов.

Бывший работник Nvidia с более чем 15-летним стажем сообщил журналистам CNBC, что инженеры были особенно преданы Хуангу. Основатель компании лично участвовал в обсуждении технических проектов и отвечал на вопросы разработчиков. По словам собеседника издания, Кресс предстоит убедить коллектив в способности нового руководства сохранить такой подход к работе.

На внутренней встрече 16 ноября Кресс назвала происходящее новой эпохой для Nvidia. Когда один из участников заговорил о Хуанге, она быстро сменила тему, утверждает присутствовавший на мероприятии источник CNBC. Недовольство внутри компании проявилось еще до этой встречи. На корпоративном ресурсе сотрудники потребовали вернуть основателя на пост гендиректора. Обсуждение собрало более 1600 комментариев.

При этом руководство Nvidia не намерено пересматривать решение об отставке. Председатель совета директоров Харви Джонс (Harvey Jones) 17 ноября заявил, что совет единогласно принял отставку Хуанга и не планирует восстанавливать его в должности. Сама Кресс в интервью CNBC подтвердила эту позицию. По ее словам, компания намерена сосредоточиться на развитии бизнеса, работе с сотрудниками, клиентами и акционерами. Nvidia также начала поиск постоянного генерального директора.

Кадровые разногласия возникли на фоне рекордных финансовых результатов Nvidia. За третий квартал 2027 финансового года (закончился 27 октября 2026 года) производитель получил $115,8 млрд выручки, более чем вдвое превысив показатель годичной давности.