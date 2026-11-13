«Верните босса»: сотрудники Nvidia потребовали восстановить Хуанга

На внутреннем ресурсе Nvidia появилась публикация с призывом к совету директоров учесть мнение коллектива о теперь уже бывшем генеральном директоре компании Дженсене Хуанге (Jensen Huang). Публикация собрала более 1600 комментариев, и большинство содержит призыв вернуть его на должность.

Ещё до отставки Хуанга один уже давно работающий в компании инженер опубликовал сообщение в разделе предложений на внутреннем ресурсе с призывом к совету директоров прислушаться к мнению сотрудников, прежде чем принимать какие-либо решения. Публикация собрала более 1600 комментариев, во многих из которых содержатся просьбы к членам совета директоров найти способ вернуть Хуанга. «Если вы верите в нашу миссию, верните босса», — написал один анонимный комментатор. «Все мы люди и можем совершать ошибки. Дженсен сделал очень много хорошего, ему нужен второй шанс», — добавил другой.

Ещё один сотрудник разослал по всей компании электронное письмо, потребовав прояснить обстоятельства ухода Хуанга. «Я поддерживаю Дженсена. Не потому что верю в непогрешимость — я отказываюсь верить, что стремление к справедливости должно означать отказ от человека, чьё руководство значило для нас так много», — написал он.

Дженсен Хуанг возглавлял Nvidia с момента основания компании в 1993 году. В минувшее воскресенье, 8 ноября, он направил сотрудникам письмо, в котором признал, что был неверен своей жене и добавил, что этому нет оправдания. Он состоял в романтических отношениях с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в работе на китайскую разведку. Накануне совет директоров Nvidia объявил об отставке Хуанга; всплыли также сообщения о его отношениях с двумя сотрудницами самой компании. От самого бывшего гендиректора после разосланного в воскресенье письма комментариев более не последовало.

В совет директоров Nvidia входят преимущественно первые инвесторы компании и давние доверенные лица Хуанга. Исполняющей обязанности главы компании стала финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress); совет директоров возглавил бывший гендиректор Synopsys Харви Джонс (Harvey Jones). Возникший на фоне скандала кризис привёл к потере Nvidia рыночной капитализации в размере $1 трлн, расследованиям со стороны американских законодателей и ФБР, возникла угроза введения новых экспортных ограничений на чипы.

Всю эту неделю работа в компании шла в обычном режиме, но новость об отставке Хуанга стала для многих сотрудников полной неожиданностью. Сотрудники компании публиковали слова поддержки Хуанга в соцсетях, и пока от них не удалось обнаружить ни одной публикации с поддержкой его отставки. Есть мнение, что при новом руководителе положение компании ухудшится. «Nvidia стала тем, чем она является, благодаря Дженсену», — заявил один из сотрудников.

В коллективе ожидали, что совет директоров завершит расследование, прежде чем предпринимать какие-либо серьёзные шаги. Один из работников предложил, чтобы совет директоров поделился результатами проверки с ними и официально поинтересовался мнением сотрудников о том, должен ли Хуанг сохранить свой пост. Но он ушёл в отставку лишь в начале разбирательства. «Если Америка отвергает человека, который помог построить её будущее, значит, этот мир не заслуживает Дженсена Хуанга», — говорится в разосланном по всей компании письме.