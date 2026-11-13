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Журналисты узнали о третьей предполагаемой любовнице Дженсена Хуанга

Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) состоял в близких отношениях ещё с одной сотрудницей компании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Агентство не раскрывает имя женщины, а новые сведения появились на фоне скандала, который привёл к уходу Хуанга с поста.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia


Речь идёт ещё об одной внебрачной связи, помимо двух ранее известных историй. Одна из них связана с Элис Хуан (Alice Huang), которую американские спецслужбы подозревают в работе на китайскую разведку. Другая женщина — Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), вице-президент Nvidia по направлению здравоохранения.

Журналисты не стали называть имя сотрудницы, о которой сообщили источники. Попытки связаться с ней не увенчались успехом. Сам Хуанг, Пауэлл, Элис Хуанг и представитель совета директоров Nvidia также не предоставили комментариев прессе.

Напомним, 8 ноября Хуанг признал публично что изменял жене, однако не назвал имя женщины, с которой состоял в отношениях. Новые сведения агентство Reuters представило 12 ноября 2026 года, в день его ухода с поста генерального директора Nvidia.

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Теги: nvidia, дженсен хуанг
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