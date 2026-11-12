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Сингапур закрыл въезд любовнице Дженсена Хуанга — её подозревают в связях с китайской разведкой

Сингапур запретил Элис Хуан (Alice Huang), бывшей главе компании Megaspeed, возвращаться в страну после расследования о незаконных поставках серверов с чипами Nvidia в Китай. По данным местных правоохранительных органов, Элис Хуан предоставила полиции недостоверные сведения и пыталась преуменьшить свою роль в деятельности Megaspeed.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash

Источник изображения: Mariia Shalabaieva/Unsplash

Megaspeed зарегистрирована в Сингапуре и ранее находилась под руководством Элис Хуан. Американские власти подозревают компанию в предоставлении ложных сведений о конечных получателях серверов, содержащих востребованные полупроводники Nvidia. Расследование сингапурская полиция начала в феврале 2025 года, а в июне того же года допросила Элис Хуан и изъяла у неё паспорт. Документ вернули только в феврале 2026 года, после чего женщина в тот же день покинула страну.

Сингапурские власти также выразили недовольство недостатком информации со стороны американских ведомств, так как не получили достаточно доказательств, которые позволили бы установить, совершила ли Элис Хуан преступление. Начиная с сентября 2025 года правоохранительные органы страны неоднократно обращались в Министерство юстиции США и ФБР с просьбой предоставить сведения о расследовании деятельности американского производителя серверов Supermicro, однако получали лишь минимальную информацию.

История получила дополнительный политический резонанс в Вашингтоне после публикаций о деловых связях Megaspeed с Nvidia и предполагаемых отношениях Элис Хуан с уже бывшим генеральным директором компании Дженсеном Хуангом (Jensen Huang). Американские чиновники также подозревают женщину в связях с китайской разведкой. Издание Financial Times не смогло связаться с Хуан: её аккаунты в WeChat и электронная почта были удалены, а телефон отключён.

В отдельном заявлении Megaspeed сообщила о найме американской юридической компанией для проверки соблюдения экспортного законодательства, а глава и председатель совета директоров Тан Ён Понг (Tan Yong Pong) заявил, что Megaspeed приветствует обоснованные проверки со стороны государственных органов и намерена подтвердить ответственное и прозрачное ведение бизнеса.

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Теги: nvidia, китай, чипы
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