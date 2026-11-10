Хуанг защищал компанию свой любовницы: Nvidia пыталась вмешаться в расследование о контрабанде чипов в Китай

Шпионско-романтический скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) набирает обороты и вскрывает другие подробности. The New York Times выяснила, что в прошлом году Хуанг лично защищал Megaspeed, которую возглавляла его любовница Элис Хуан (Alice Huang): он утверждал, что проверка Nvidia не обнаружила незаконного перенаправления чипов в Китай.

Американские власти начали расследовать деятельность Megaspeed ещё в 2024 году. Компания импортировала в Малайзию оборудование Nvidia на миллиарды долларов для строительства дата-центров в Юго-Восточной Азии, в том числе для китайских заказчиков. При этом чиновники подозревали, что часть ускорителей могла нелегально переправляться непосредственно в Китай в обход экспортных ограничений США.

В августе 2025 года следователи Министерства торговли США получили письмо от генерального юрисконсульта Nvidia Тима Тетера (Tim Teter), который запросил информацию о расследовании. Он заявил, что Джефф Кесслер (Jeff Kessler), высокопоставленный чиновник Минторга, разрешил компании напрямую обращаться к сотрудникам ведомства. Следователи сочли подобную ссылку на своего начальника необычной и сообщили о переписке руководству. Вскоре Министерство юстиции попросило приостановить работу Минторга над делом, после чего забрало расследование себе. По данным The New York Times, теперь оно ведёт уголовное разбирательство в отношении Megaspeed.

В Министерстве торговли заявили, что Кесслер не давал указаний раскрывать Nvidia какие-либо сведения и требовал вести расследование строго по правилам. Представитель Nvidia, в свою очередь, подчеркнул, что компания взаимодействует с властями, чтобы помогать выявлять попытки контрабанды. Минюст отказался комментировать продолжающееся расследование.

История получила дополнительный резонанс после того, как Nvidia объявила о внутреннем расследовании в отношении Дженсена Хуанга. Тот признался совету директоров в интимной связи с Элис Хуан. По данным NYT, американские власти считают её сотрудницей китайской разведки, а Дональд Трамп (Donald Trump) был проинформирован об этих подозрениях ещё в октябре 2025 года.

Случившееся вновь поставило вопрос о влиянии Nvidia на экспортную политику США. Дженсен Хуанг выступает против ограничений на поставки чипов в Китай и поддерживает контакты с Трампом и министром торговли Говардом Латником (Howard Lutnick). При этом американские ведомства предлагали внести Megaspeed в список организаций, которым запрещено получать определённые американские технологии, однако Министерство торговли до сих пор этого не сделало. По данным издания, ведомство не добавляло новые компании в этот перечень больше года — такого продолжительного перерыва не было последние 18 лет.