Nvidia получила первый коллективный иск из-за любовных похождений Хуанга

Юридическая компания Rosen Law Firm подала против Nvidia коллективный иск после того, как гендиректор компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признался, что у него была внебрачная связь с женщиной, которая сейчас подозревается в шпионаже в пользу Китая. Этот иск грозит оказаться не последним.

Ситуация вокруг Nvidia накаляется. Дженсен Хуанг на днях признался, что у него действительно были романтические отношения с Элис Хуан (Alice Huang). Она, по версии американских спецслужб, может быть агентом китайской разведки, которой поставили задачу оказывать содействие в контрабандном вывозе графических процессоров Nvidia в страну. Инцидент грозит компании волной коллективных исков и проверок.

Подобное развитие событий представляется ожидаемым. Американское законодательство о ценных бумагах позволяет акционерам подавать в суд на компанию, если её руководство искажает факты или совершает действия, которые могут привести к падению стоимости акций. У претензий акционеров есть основания: акции Nvidia на самом деле просели после того, как информация о супружеское неверности Дженсена Хуанга и её возможных последствиях попала в СМИ.

Последует, вероятно, целая серия судебных разбирательств. На данный момент первый коллективный иск подала Rosen Law Firm. В документе утверждается, что Nvidia и Дженсен Хуанг скрыли информацию о его отношениях с Элис или ввели инвесторов в заблуждение; солгали об этом, когда им задали прямой вопрос; создали угрозу национальной безопасности и нанесли ущерб репутации компании.

В Nvidia действительно пытались преуменьшить значимость отношений Дженсена и Элис. «Компания Megaspeed ничем не отличалась от множества других наших региональных клиентов в сфере облачных услуг. Встречи с клиентами входят в обязанности генерального директора; Дженсен ежегодно общается с тысячами руководителей компаний-клиентов», — заявили в Nvidia.

Собственные расследования инициировали и другие юридические фирмы, опираясь на схожие аргументы. Юридическая фирма Фрэнка Р. Круза (Frank R. Cruz) упомянула снижение котировок на 8,8 % и пригласила к участию акционеров, чьи убытки составили не менее $50 000. Как и в большинстве коллективных исков, участие в разбирательств не требует, чтобы истцы вносили какую-либо предоплату. Юридические фирмы обычно получают процент от суммы возмещения ущерба или мирового соглашения по итогам судебного процесса. Некоторые из них, например, фирма Levi & Korsinsky, готовы представлять интересы даже тех инвесторов, которые уже продали свои акции Nvidia с убытком; минимальный порог суммы таких убытков не устанавливается.

Проверку в отношении инцидента начало и ФБР, сообщил президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Он признался, что был «поражён» этими сведениями о Хуанге, который выступает одним из ближайших союзников главы государства в Кремниевой Долине. Он побеседовал с Хуангом, и тот заверил его, что даже не подозревал о причастности этой женщины к шпионажу. «Насколько мне известно, этим вопросом занимается ФБР. Думаю, всё у него будет в порядке», — заявил Трамп.