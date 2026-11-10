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Дженсен Хуанг потерял за день миллиарды долларов на фоне скандала — акции Nvidia рухнули

Новость о признании главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) в супружеской неверности и начале корпоративного расследования вызвала сильнейший резонанс на Уолл-стрит. Поскольку его личное состояние напрямую зависит от стоимости акций технологического гиганта, этот скандал мгновенно привёл к колоссальным финансовым потерям как для самого Хуанга, так и для инвесторов компании.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

По информации Associated Press, стоимость акций Nvidia на премаркете упала примерно на 5%. По данным Forbes, на открытии торгов, когда акции рухнули более чем на 7 %, Хуанг временно утратил статус одного из десяти богатейших людей мира — его состояние уменьшилось на $10,3 млрд. В течение дня бумаги корректировались, и на момент публикации заметки падение составило около 4,5 % (около $7,4 млрд потерь для Хуанга).

Источник изображения: CNBC

Источник изображения: CNBC

В рейтинге миллиардеров Forbes он опустился с 8-й на 10-ю строчку, уступив Уоррену Баффету (Warren Buffett) из Berkshire Hathaway и Ларри Эллисону (Larry Ellison) из Oracle. Капитализация компании снизилась с $4,5 трлн на закрытии в пятницу до $4,24 трлн к середине торгового дня в понедельник. Это привело к тому, что Nvidia ещё сильнее отстала от Apple, с которой она в последнее время попеременно оспаривала звание самой дорогой публичной компании в мире.

Стоит отметить, что Nvidia оказалась единственной компанией из так называемой «великолепной семерки» (Magnificent Seven), чьи акции упали как на премаркете, так и в ходе основных торгов.

Совет директоров Nvidia в воскресном заявлении сообщил, что формирует комитет из независимых директоров и внешних юридических консультантов для изучения всей доступной информации. При этом в компании отдельно подчеркнули, что у них «нет оснований полагать, что была поставлена под угрозу национальная безопасность или что произошла утечка секретных данных Nvidia».

На этом фоне в защиту главы компании выступил президент США Дональд Трамп. Он высоко оценил лидерские качества Хуанга, однако отметил, что не обсуждал с ним проводимое расследование.

«Я считаю его достойным человеком. Вероятно, у него есть какое-то объяснение произошедшему. Нужно выслушать его версию. Он проделал потрясающую работу на благо нашей страны», — сказал президент журналистам.

К поддержке присоединился и Шон Магуайр (Shaun Maguire), партнёр венчурной фирмы Sequoia. В своём сообщении в социальной сети X он назвал Хуанга «одним из величайших предпринимателей этого поколения», добавив: «Две ошибки не делают ситуацию правильной, но я убежден, что Дженсен незаменим для сохранения лидерства Америки в сфере искусственного интеллекта». Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск поделился публикацией Магуайра, отметив, что полностью согласен с этим мнением.

Напомним, что данные события последовали за резонансной публикацией в The New York Times. Ранее издание сообщило, что, по данным американской разведки, Дженсен Хуанг поддерживал близкие отношения с Элис Хуан (Alice Huang, однофамилица, бывшая глава компании Megaspeed International, не имеет родственных связей с Дженсеном) — гражданкой Китая, которую власти США подозревают в сборе информации в интересах Пекина.

По данным CNBC, компания Nvidia планирует представить отчёт о доходах за третий квартал 17 ноября, а в конце месяца проведёт крупную конференцию в Вашингтоне.

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Теги: дженсен хуанг, nvidia, скандал
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