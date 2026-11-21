Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США ведёт проверку практики ведения бухгалтерского учёта в Nvidia. Это грозит дополнительными сложностями для производителя чипов, который и без того оказался в центре скандала из-за действий бывшего гендиректора Дженсена Хуанга (Jensen Huang).

На этой неделе стало известно о начале расследования SEC в отношении Nvidia, но сведения о его предмете поступили только сейчас. Отвечающие за правоприменение сотрудники SEC изучают возможные нарушения в бухгалтерской отчётности компании, передаёт Reuters со ссылкой на собственные источники — агентству, однако, не удалось установить, когда именно ведомство инициировало проверку, и какие именно аспекты бухучёта вызывают у него вопросы. Само по себе расследование ещё не доказывает наличие нарушений — иногда такие проверки завершаются без принятия каких-либо принудительных мер. Но факт того, что внимание регулятора сосредоточено на бухгалтерском учёте, всё-таки усиливает давление на Nvidia.

Инвесторы компании до сих пор не оправились от скандала, связанного с внебрачной связью Дженсена Хуанга и бывшей главы сингапурского оператора центров обработки данных Megaspeed Элис Хуан (Alice Huang), которую власти США обвиняют в шпионаже в пользу Китая. Минюст и минторг США расследуют деятельность Megaspeed ещё с 2024 года из-за возможных нарушений компанией правил экспортного контроля США.

В 2025 году Nvidia изменила географическую разбивку выручки: вместо адресов, по которым выставлялись счета, компания стала указывать страны, где находятся штаб-квартиры её прямых клиентов. После этого Сингапур перестал фигурировать в таблице отдельной строкой. По данным Financial Times, за 12 месяцев по январь 2026 года через сингапурское подразделение прошло около $104 млрд выручки от продаж внешним клиентам — почти половина глобальной выручки Nvidia за этот период. Эта перемена в бухучёте вновь привлекла внимание после скандала с Элис Хуан.

После того, как США запретили экспорт передовых ускорителей искусственного интеллекта в Китай, Юго-Восточная Азия оказалась центром контрабанды чипов. Аналитики и инвесторы всё больше обеспокоены схемами кругового финансирования в отрасли ИИ: производители ускорителей, в том числе Nvidia, заключают сложные финансовые соглашения, чтобы помочь клиентам финансировать закупку оборудования и строительство ИИ-инфраструктуры, в том числе ЦОД. Nvidia поддерживала своих партнёров и облачных провайдеров, предоставляя гарантии по проектам ЦОД, в которых используется её оборудование.

Такие соглашения могут затруднить инвесторам оценку качества доходов производителей чипов и их реальных финансовых рисков, указывают инвесторы — вопросом заинтересовались и в SEC. Тем временем ВРИО гендиректора Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, что хотя компания гордится своей ролью в поддержке отрасли ИИ, в будущем она намерена более избирательно подходить к сделкам по её финансированию. SEC, которая при президенте Дональде Трампе (Donald Trump) сократила объём правоприменительной деятельности, недавно создала новое структурное звено, занимающееся вопросами финансовой отчётности и бухучёта.