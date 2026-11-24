В понедельник Дженсен Хуанг (Jensen Huang) вернулся в штаб-квартиру Nvidia в Санта-Кларе, где его очень тепло встретили сотрудники, пишет Business Insider. Это произошло менее чем через две недели после его неожиданного ухода из компании.

По словам одного из очевидцев, работники Nvidia собрались в штаб-квартире, чтобы отметить это событие. Когда Хуанг появился в фойе штаб-квартиры, они начали скандировать: «Дженсен! Дженсен!». Толпа была настолько плотной, что сотрудникам приходилось проталкиваться вперёд, чтобы хоть мельком увидеть его. Как сообщил источник, вместо своей привычной чёрной кожаной куртки Хуанг был одет в тёмно-синюю хлопковую.

На видеозаписи происходящего видно, как Хуанг несколько раз прикладывает руку к сердцу и произносит: «Сегодня мой первый рабочий день. Мне ужасно жаль, что вам всем пришлось через это пройти».

Jensen Huang is back at Nvidia's Santa Clara headquarters. "Thanks for the second chance." "I'm going to be a better CEO the second time around." https://t.co/aHBB0PoM2j — Wall St Engine (@wallstengine) November 23, 2026

«Спасибо за второй шанс. В этот раз я стану ещё лучшим генеральным директором», — пообещал он, по словам другого присутствовавшего там человека. «У меня нет компьютера, так что IT-отдел выдаст мне новый ПК», — добавил Хуанг.

На одном из видео запечатлён момент, когда одна из сотрудниц, не выдержав эмоций, подбежала и обняла Хуанга.

Mission will remain the boss Time to get back to work https://t.co/jcv6Dy1z3L — Alec Fong (@alecqfong) November 23, 2026

Сотрудники Nvidia активно делились радостью по поводу возвращения Хуанга в социальных сетях.

В понедельник совет директоров Nvidia восстановил Хуанга в должности генерального директора. Это решение было принято всего через 11 дней после его отставки, последовавшей за разоблачениями, касающимися его личных отношений, а также на фоне продолжающегося расследования того, не стал ли он целью операции иностранной разведки.