Xbox Helix изначально задумывался как проект с бесплатным многопользовательским онлайн-режимом, полноценными играми для ПК и платформой Steam, однако смена руководства игрового подразделения, рост стоимости комплектующих и пересмотр стратегии компании поставили эти намерения под вопрос.

По данным Windows Central, первоначальный план строился на том, что Xbox Helix сможет запускать не только игры для консолей Xbox, но и игры для ПК, в том числе из сторонних магазинов и, в частности, из Steam. В этом случае пользователи получили бы доступ к более широкой библиотеке игр, не ограничиваясь собственной экосистемой Xbox. По своей концепции такая система напоминает портативную консоль Xbox Ally, только в формате домашнего устройства (без встроенного экрана и кнопок на корпусе).

Отказ от обязательной подписки для многопользовательского онлайн-режима был частью этого замысла. Поскольку Helix должна была поддерживать обычные компьютерные игры и сервисы, Microsoft пришлось бы разрешить пользователям играть по сети без дополнительной платы. Однако при таком подходе компания лишилась бы регулярных финансовых поступлений от подписок, которые сейчас помогают компенсировать расходы на выпуск консолей и содержание игровых студий. При этом стоимость самой Helix пришлось бы рассчитывать так, чтобы окупить производство за счёт продажи устройства.

Первоначальный план разрабатывали при прежнем руководстве Xbox — Филе Спенсере (Phil Spencer) и Саре Бонд (Sarah Bond), после ухода которых игровое подразделение возглавила Аша Шарма (Asha Sharma). Затем публичные заявления представителей Xbox стали указывать на более сдержанный подход: Helix по-прежнему должна запускать компьютерные игры, но основой устройства может стать привычная консольная оболочка, а не полноценная среда Windows с доступом к сторонним магазинам.

На планы Microsoft влияет и ситуация с комплектующими. Рост цен на оперативную память и другие компоненты делает производство нового игрового устройства дороже. Кроме того, открытый доступ к Steam может помешать компании возвращать пользователей в собственную экосистему Xbox. Тем более, что внутренний анализ Microsoft показал, что владельцы портативной Xbox Ally часто выбирают Steam, когда получают такую возможность. Поэтому не исключено, что под запуском компьютерных игр на Helix в итоге будет подразумеваться поддержка версий для ПК из экосистемы Xbox, а не полноценный доступ к магазину Valve.

Отмена платы за сетевую игру также лишила бы Microsoft одного из источников регулярного дохода. По оценке Windows Central, подписки Xbox Game Pass Core могут приносить сотни миллионов долларов в год, а возможно, и больше. При этом текущие Xbox Series X и Series S, как отмечает издание, уже продаются с убытком для компании.

В качестве одного из вариантов Microsoft может отменить плату за доступ к многопользовательскому режиму только на Helix, но оставить обязательную подписку для владельцев предыдущих консолей Xbox, или выпустить несколько версий устройства с разными возможностями. Впрочем, окончательный вариант Helix пока неизвестен. Для условно-бесплатных игр, таких как Fortnite, Overwatch и Roblox подписка Xbox и сейчас не требуется, поэтому речь идёт прежде всего о доступе к сетевым режимам платных игр.