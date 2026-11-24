Компания Asus рассматривает возможность уменьшения объёма оперативной памяти в некоторых ПК начального и среднего уровня — с 16 до 8 Гбайт. По заявлению руководства компании, рост цен на память достиг такого уровня, что производители больше не могут перекладывать все дополнительные расходы на потребителей.

Об этой мере рассказал со-генеральный директор Asus С. Ю. Сюй (S.Y. Hsu) во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам компании за третий квартал 2026 года, которая состоялась 12 ноября. По словам Сюя, на протяжении 2026 года Asus повышала цены на свои ПК, чтобы компенсировать удорожание оперативной памяти. Однако из-за постоянного роста цен покупатели всё чаще откладывают приобретение техники. В компании считают, что сокращение объёма памяти позволит сохранить доступную стоимость бюджетных моделей, не прибегая к дальнейшему повышению розничных цен.

В ходе конференции Сюй пояснил, что ранее системы начального уровня поставлялись с 16 Гбайт ОЗУ, но теперь такая конфигурация может стать экономически невыгодной: «Возможен переход на 8 Гбайт из-за роста стоимости памяти», — заявил он.

Примечательно, что Asus уже обсудила этот вопрос с Microsoft. Сюй отметил, что раньше 16 Гбайт ОЗУ считались необходимым минимумом для обеспечения комфортной работы, однако Microsoft внесла изменения в свою операционную систему, благодаря которым конфигурации с 8 Гбайт стали приемлемыми. Впрочем, в Asus не уточнили, какие именно изменения внесла Microsoft и коснутся ли они уже существующих моделей ПК под управлением Windows в ассортименте производителя.

Asus прогнозирует, что в 2027 году поставки ПК могут сократиться до 15 %. Иная ситуация складывается в сегменте высокопроизводительных устройств. Сюй привёл в пример системы Asus на базе платформы Nvidia RTX Spark, которые могут оснащаться 128 Гбайт унифицированной оперативной памяти. По его словам, покупатели таких систем более лояльно относятся к повышению цен. Однако в отношении бюджетных ПК в Asus подобной реакции не ожидают.

Возможно, изначально платформа RTX Spark и задумывалась как масштабный продукт для массового потребителя, но она оказалась решением, которое рядовым пользователям и геймерам просто не по карману. В Asus также прогнозируют, что в 2027 году мировой рынок ПК сократится на 10–15%, причём наиболее значительный спад придётся на первую половину года. В компании ожидают, что во втором полугодии спрос может начать восстанавливаться.