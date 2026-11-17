Ещё в начале этого года 16 Гбайт ОЗУ были обычным делом для ноутбуков на Windows стоимостью менее $800. Однако из-за продолжающегося роста цен 8 Гбайт снова стали стандартом для базовых конфигураций. Microsoft обещала сделать Windows быстрее и надёжнее, и, судя по отзывам независимых экспертов, усилия компании начинают приносить плоды. По мнению журналистов издания The Verge, Windows 11 на таком объёме ОЗУ «теперь ощущается как вполне приемлемый вариант».

Исполнительный вице-президент Microsoft по направлению Windows и устройств Паван Давулури (Pavan Davuluri) рассказал об улучшениях в Windows 11, призванных помочь компьютерам с 8 Гбайт оперативной памяти. По его словам, «в наших лабораторных тестах Windows стала до 20 % отзывчивее, а многозадачность — до 40 % быстрее».

Наиболее значимые изменения в ОС коснулись управления памятью. Когда для обработки всех активных данных не хватает оперативной памяти, часть из них приходится выгружать на накопитель. А SSD, особенно в недорогих ноутбуках, работают значительно медленнее, чем оперативная память. Ситуация, когда Windows обращается к данным, выгруженным из оперативной памяти на SSD, называется «жёстким сбоем» (hard fault) или «ошибкой страницы» (page fault). Пользователь в таких случаях ощущает снижение отзывчивости системы и ощутимые задержки при выполнении самых элементарных действий.

По словам Давулури, работа ОС с памятью улучшена: «Теперь Windows может удерживать в оперативной памяти на 2 Гбайт больше активных данных, не перемещая их на более медленный накопитель. Благодаря этому вероятность того, что открытое приложение или вкладка браузера перезагрузятся при возвращении к ним, значительно снижается».

Журналист издания The Verge решил проверить заявления Microsoft. Для тестирования он использовал 13-дюймовый Surface Laptop с 8 Гбайт ОЗУ. По его словам, на прежних сборках Windows этот ноутбук «стал одним из самых ярких примеров того, как нехватка оперативной памяти ограничивает возможности компьютеров: имея вдвое меньше памяти, чем базовая модель прошлого года, он с трудом справлялся с моей привычной рабочей нагрузкой».

Под управлением Windows 11 25H2 (сборка 26200.8875) при открытых 20 вкладках в браузере Chrome, воспроизведении видео в формате 4K на YouTube и запущенных мессенджерах Slack и Signal система работала крайне медленно: переключение вкладок, навигация по интерфейсу Windows происходили с заметными задержками. Вкладки Chrome и приложения перезагружались, стоило оставить их в фоновом режиме хотя бы на короткое время. «Монитор ресурсов» показывал от 700 до 29 000 «жёстких сбоев» обращения к памяти в секунду — в такие моменты Windows практически «замирала». Вентилятор непрерывно работал на больших оборотах.

После обновления Surface Laptop до Windows 11 26H2 (сборка 26300.9974) ситуация заметно улучшилась. По словам журналиста, при аналогичной нагрузке «Windows стала работать медленнее, но уже не так критично, как раньше». Он отметил, что функция «Представление задач» стала чуть менее отзывчивой и иногда притормаживала, «но это вполне ожидаемое поведение системы при высокой нагрузке». По его наблюдениям, вкладки в браузере Chrome стали требовать обновления гораздо реже, а вентилятор системы охлаждения стал включаться позже, работал тише и на меньшие промежутки времени. Количество «жёстких сбоев» теперь составляет менее 300 в секунду, лишь изредка достигая 1000.

Журналист The Verge пришёл к заключению, что Surface Laptop с 8 Гбайт ОЗУ стал работать лучше, а Windows 11 на таком объёме ОЗУ «теперь ощущается как вполне приемлемый вариант». По его словам, «Microsoft проделала хорошую работу над своей базовой моделью, но чуда не произошло». Тем не менее, после доработок Windows 11, 8 Гбайт ОЗУ — это вполне рабочий объем, которого должно хватить для базовых задач.

Нынешняя острая нехватка оперативной памяти превращает работу на устройствах с небольшим её объёмом в суровую реальность. Отчасти в этом виновата сама Microsoft, перегрузившая Windows всевозможными дополнительными функциями, в то время как другие операционные системы, например, Linux, macOS и ChromeOS, гораздо эффективнее работают в условиях ограниченного объёма памяти.