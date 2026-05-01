Глава Microsoft пообещал «фундаментальную работу» по возвращению доверия пользователей к Xbox и Windows 11

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) заявил, что компания ведёт фундаментальную работу, чтобы вернуть расположение пользователей Windows и Xbox. Отчитываясь по финансовым итогам минувшего квартала, он сообщил, что потребительское направление переориентируется на качество и ключевую аудиторию, а количество ежемесячно активных устройств Windows превысило 1,6 млрд.

«Что касается нашего потребительского бизнеса, мы ведём фундаментальную работу, чтобы вернуть расположение пользователей и укрепить вовлечённость — в Windows, Xbox, Bing и Edge, — заявил Наделла. — В ближайшей перспективе мы сосредоточены на трёх основах: приоритете, качестве программной продукции и заботе о ключевой аудитории». Глава корпорации дал понять, что обе платформы нуждаются в серьёзной доработке, а команды разработчиков уже взялись за дело.

Компания ускорила работу Windows на устройствах с небольшим объёмом памяти, упростила обновление и вернула фокус на базовые функции. «Вы видите то же самое и в Xbox: команда вновь берёт курс на преданных поклонников и геймеров, формируя будущее игровой индустрии. Недавние изменения в Game Pass — один из примеров того, как мы реагируем на отзывы пользователей», — добавил Наделла.

Наделла подкрепил обещания цифрами. Число ежемесячно активных устройств на базе Windows превысило 1,6 млрд, а со временем, по его словам, ценность Windows распространится и на интеллектуальные вычисления. Xbox тоже отличился: компания зафиксировала рекорды по ежемесячно активным пользователям и часам потоковой трансляции игр.

Заявления прозвучали через несколько недель после того, как команды Windows и Xbox объявили о масштабных изменениях на платформах. Оба анонса стали прямым ответом на недовольство пользователей, копившееся два года. Команда Windows подтвердила планы устранить наиболее острые проблемы Windows 11 и превратить операционную систему в конкурента macOS, SteamOS и других платформ. Команда Xbox заявила, что возвращает фокус на консоли и пересматривает политику Game Pass и эксклюзивов.

Обе команды работают вместе, чтобы укрепить игровое направление Microsoft. Наделла, который редко комментирует внутренние процессы, на этот раз дал понять: перемены системные. «Во всём, о чём я говорил, мы также упорно работаем над тем, чтобы изменить сам подход к работе. Наш ориентир остаётся прежним: приносить клиентам пользу за счёт высшего качества и первоклассных инноваций», — подытожил глава Microsoft. Если компания выполнит обещания, обе платформы вновь станут серьёзными игроками на рынке.