Разработчики из американской студии Valve не спешат анонсировать свою секретную игру под кодовым названием hlx (предполагаемая Half-Life 3), а датамайнеры продолжают открывать новую информацию о проекте.

Ранее сообщалось, что hlx разрабатывается как минимум с 2021 года командой Half-Life: Alyx и представляет собой одиночный шутер с упором на симуляцию, ИИ и интерактивность, который занимает в хронологии серии место Half-Life 3.

Все эти годы датамайнеры черпали сведения об hlx в коде обновлений других игр на внутреннем движке Source 2 от Valve, и новый случай исключением не стал. На этот раз источником информации послужил недавний патч 7.42 для Dota 2.

Ютубер и датамайнер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) на днях рассказал о находках сообщества в упомянутом обновлении для Dota 2. Большинство из них касается доработки системы загрузки уровней.

По словам Маквикера, в hlx не будет экранов загрузки. Система сможет не только бесшовно подгружать локации, но и сохранять их в том состоянии (вплоть до пятен крови на стенах), в каком их оставил игрок.

Что ещё рассказал Маквикер о находках датамайнеров в отношении hlx:

игра держит отдельный файл сохранения для каждой загружаемой карты;

статус игрока (и всех других сущностей) переносится из уровня в уровень, включая транспортируемые и прикреплённые к пользователю предметы (без пояснений);

на основе найденных данных Маквикер предполагает, что возвращение на уже пройденные уровни станет фундаментальной частью геймплея;

заскриптованные сцены теперь подстраиваются под местоположение игрока на уровне;

NPC смогут прятаться за укрытием в сидячем и стоячем положениях;

в коде упоминается поддержка реконструкции лучей DLSS рендерером Vulkan для Source 2;

система визуального скриптинга Valve теперь может считывать так называемые хореографические сцены;

в hlx появится уровень сложности ниже «Низкого» (вероятно, аналог сюжетного из Half-Life: Alyx).

Маквикер также призвал фанатов не ждать полноценного анонса hlx на предстоящей церемонии награждения The Game Awards 2026 (пройдёт 11 декабря). Исторически сложилось, что Valve не дружит с дедлайнами, тем более чужими.