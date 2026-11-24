Бывший инженер OpenAI, обвиняемый в установке прослушивающего устройства в офисном конференц-зале компании, вероятно, сумел получить информацию, составляющую коммерческую тайну. У наго также был обнаружена фотография документа — предварительного соглашения о стратегическом партнёрстве между OpenAI и другой компанией.

В поданном накануне судебном документе прокуратура призвала федерального судью отклонить ходатайство Абдулрахмана Альфозана (Abdulrahman Alfozan) об освобождении под залог на время рассмотрения уголовного дела. Расследование в отношении него продолжается, и существуют опасения, что он может попытаться скрыться до начала суда: в США у него относительно слабые связи, а на родине, в Саудовской Аравии, он обладает значительными ресурсами.

«К данному моменту следствие обнаружило в личном компьютере обвиняемого несколько сотен аудиофайлов, в том числе несколько десятков записей состоявшихся в OpenAI совещаний и разговоров за сентябрь 2026 года. Многие из них содержат обсуждения [вопросов], которые могут относиться к коммерческой тайне», — говорится в заявлении прокуратуры. Сам Альфозан не признал себя виновным по обвинению в незаконном прослушивании. Он был арестован в октябре после того, как сотрудники компании обнаружили за телевизором в конференц-зале для руководства сложное записывающее устройство. Он работал в OpenAI с июля 2025 года и был уволен в день ареста.

На состоявшемся ранее слушании федеральный окружной судья Винс Чабрия (Vince Chhabria) выразил сомнение, что есть необходимость содержать Альфозана по стражей, пока правительство не представит дополнительные доказательства, которые могут обосновать более серьёзные обвинения. Альфозан, по версии прокуратуры, хранил аудиофайлы и созданные с помощью ИИ расшифровки записей, «тщательно упорядочив их по датам и переименовав в соответствии с содержанием». Часть данных он выгрузил в облачное хранилище Dropbox. В смартфоне Альфозана обнаружилась подборка фотографий, в том числе снимок документа о стратегическом партнёрстве с грифом «конфиденциально». Кроме того, он активно общался с лицами, связанными с властями Саудовской Аравии.

Альфозан отрицает, что совершал кражу информации, составляющей коммерческую тайну OpenAI в интересах Саудовской Аравии — адвокат заявил, что его подзащитный «не имеет никаких особых или тайных связей с саудовским правительством»; и он в полной мере сотрудничает со следствием: в частности, это он предоставил следователям доступ к своему смартфону. Альфозан просит суд установить сумму залога в $1 млн. Слушание по вопросу о залоге намечено на сегодня, 24 ноября.