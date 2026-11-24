Злоумышленники могли похищать все личные переписки и сохранённую информацию, обходить средства защиты и получать доступ к учётным данным, хранящимся на облачном сервере, где запущен агент искусственного интеллекта Meta✴ Muse. В настоящее время уязвимость устранена.

Специалисты по кибербезопасности из компании NebuSec обнаружили способ взломать Muse и опубликовали подробный отчёт об открытии — компания Meta✴ получила информацию об этом раньше и устранила выявленную уязвимость. Muse представляет собой персонального ИИ-помощника, предназначенного для выполнения задач от имени пользователя посредством взаимодействия с подключёнными к нему сервисами и онлайн-аккаунтами. Для каждого пользователя система работает в изолированной виртуальной машине с механизмами безопасности, которые ограничивают доступ помощника к ресурсам, выходящим за рамками его полномочий.

Один из таких механизмов — система управления учётными данными, которая скрывает данные аутентификации от самого ИИ-агента; есть также служба Sentinel, которая отслеживает исходящий трафик. Экспертам NebuSec удалось обойти эти средства защиты, используя специально подготовленную веб-страницу. Для создания файлов PDF ИИ-агент Muse использует браузер Chromium. Заставив помощника обратиться к вредоносной веб-странице, исследователи смогли выполнить в его среде произвольный код. Затем воспользовались выявленной ранее уязвимостью в работе сервиса Sentinel, отвечающего за контроль исходящих запросов. В результате они извлекли историю переписки и сохранённые данные, а затем передали их на внешний сервер — без ведома или согласия пользователя.

Эта же схема атаки давала возможность изменять любые данные, сохранённые пользователем в Muse, в том числе историю переписки. Другими словами, злоумышленники могли подменить информацию, которую пользователь доверил запомнить своему ИИ-помощнику. Используя автоматизированный фреймворк для создания эксплойтов, в NebuSec разработали эксплойты для ядра Linux. В результате они смогли выйти за пределы контейнера, в котором был запущен ИИ-агент, и получить права суперпользователя (root) в виртуальной машине — это открыло им доступ к учётным данным и другим конфиденциальным ресурсам, которые в обычных условиях оставались недоступными для Muse. И обошли ограничения Sentinel, благодаря чему смогли инициировать исходящие сетевые соединения.

Все эти действия исследователи выполняли в изолированной среде. Сведений о том, что данные уязвимости когда-либо использовались злоумышленниками в реальных условиях, не поступало; а поскольку Meta✴ устранила их на стороне сервера, можно предположить, что подобных инцидентов не случится и в будущем. Схема компрометации ограничилась лишь виртуальной машиной отдельного пользователя — выйти на уровень гипервизора или получить доступ к средам других пользователей не удалось.