Эксперты по кибербезопасности из компании Human Security сообщили о пресечении деятельности одной из крупнейших операций по мошенничеству с интернет-рекламой. Сеть Badbox 3.0, в которую входили недорогие телеприставки под управлением Android, ежедневно генерировала до 40 млрд поддельных запросов на показ рекламы.

Схема формировала более 4 % отслеживаемого компанией трафика зрительского телеоборудования — телевизоров и приставок. Заражённые устройства выдавали себя за легитимные приложения для просмотра потокового видео и создавали видимость зрительской активности, хотя настоящие владельцы приставок ничего об этом не знали. Вредоносные приложения загружали на приставки ПО для имитации просмотра рекламы — объявления показывались в скрытых окнах, а пользователи продолжали смотреть телевизор или открывали другие приложения. Устройства отправляли запросы от имени настоящих приложений, поэтому поддельный трафик выглядел для покупателей рекламы подлинным.

Эксперты Human обнаружили 11 прокси-сетей, через которые заражённые устройства подключались без согласия владельцев; выявлены поддельные запросы о размещении рекламы внутри видеопотока, хотя соответствующих сеансов просмотра на самом деле не было. В пиковый период сеть Badbox 3.0 генерировала втрое больше ежедневных запросов, чем предшествовавшая ей Vastflux. Вредоносную инфраструктуру связали с китайским производителем электроники Txcz. В прошлом году была раскрыта сеть Badbox 2.0, в которую входили более 10 млн устройств в 222 странах и территориях. Это значит, что даже после раскрытия подобных сетей киберпреступники могут восстанавливать их и менять способны маскировки.

Точный финансовый ущерб от Badbox 3.0 установить не удалось: 40 млрд — это число запросов, а не фактически проданных показов. Стоимость тысячи показов зависит от площадки и аудитории, но, по подсчётам, на пике активности операция могла обходиться рекламодателям в миллионы долларов ежедневно. Так, по данным Futureproof TMT, с 2024 года фактической продажей завершались около 2 % проверенных запросов на этом рынке. Даже если бы оплачивались 0,5 % из 40 млрд ежедневных показов, то из расчёта в $3 за 1000 показов получаются около $600 тыс. в день.

Раскрытая схема вновь поставила вопрос о надёжности защиты рынка рекламы на подключённых телевизорах и телеприставках — их рынок растёт по мере перехода зрителей к потоковым видеосервисам, но проверка подлинности устройств и просмотров остаётся непростой задачей. Сеть Badbox 3.0 показала, что сочетание поддельных идентификаторов приложений, домашних интернет-адресов и имитации видеорекламы позволяет создавать убедительную картину настоящего просмотра. И с вероятностью в 90 % может существовать сопоставимая сеть, масштабы которой неизвестны.