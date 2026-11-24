Anthropic и OpenAI практически одновременно представили доказательства одной из фундаментальных проблем алгебраической теории сложности вычислений — гипотезы Лесли Валианта (Valiant's conjecture), известной как VP ≠ VNP. Эта проблема оставалась нерешённой с 1979 года и считается алгебраическим аналогом знаменитой задачи P против NP. Если результаты выдержат независимую проверку математического сообщества, это станет одним из наиболее значительных достижений ИИ в теоретической математике.

Anthropic первой опубликовала свою работу под названием «VP ≠ VNP over every field». По словам компании, доказательство было самостоятельно найдено внутренней исследовательской моделью Claude, после чего другая модель помогла подготовить научную публикацию и формализовать математические выкладки — представить всю цепочку рассуждений в виде, пригодном для автоматической проверки. Работа объёмом около 70 страниц появилась 23 ноября 2026 года вместе с формальным доказательством на языке Lean 4. Все материалы доступны в открытом репозитории компании на GitHub.

Спустя несколько часов собственное доказательство той же проблемы опубликовала OpenAI. Работа под названием «VP and VNP are different» занимает около 30 страниц и также сопровождается формализацией на Lean 4. Примечательно, что в истории репозитория OpenAI указано: результат был получен ещё 6 ноября, то есть более чем за две недели до публикации Anthropic. Таким образом, две конкурирующие компании независимо пришли к решению одной и той же задачи, хотя использовали разные математические подходы и получили несколько отличающиеся результаты.

Обе работы утверждают, что класс вычислительных задач VP не равен более широкому классу VNP. При этом исследователи получили разные нижние оценки сложности арифметических схем. Anthropic заявляет, что для вычисления определённых математических функций требуется сверхполиномиальное количество операций, причём её результат распространяется и на приближённые вычисления. OpenAI представила собственную оценку сложности, основанную на другом подходе. Обе публикации сопровождаются формальными доказательствами, но их математическая корректность пока не получила независимого подтверждения.

Цель исследования заключалась в доказательстве того, что существуют математические задачи, которые принципиально сложнее других и не могут быть эффективно решены с помощью относительно небольшого количества вычислительных операций. Для ряда задач это неочевидно: даже если известен алгоритм решения, заранее не всегда понятно, можно ли создать более эффективный вариант или существует ли вообще алгоритм, способный справиться с задачей за приемлемое время.

В основе гипотезы Валианта лежит предположение, что классы VP и VNP различаются по вычислительной сложности. Первый объединяет семейства многочленов, которые можно вычислять с помощью арифметических схем полиномиального размера. Второй охватывает более широкий класс задач, включая те, для которых эффективный способ вычисления пока не найден. Гипотеза утверждает, что VP является строгим подмножеством VNP: существуют задачи из VNP, которые невозможно эффективно вычислять с помощью схем из VP.

Один из ключевых примеров в этой области — вычисление перманента матрицы. Это математическое выражение похоже на определитель, но отличается отсутствием чередования знаков между слагаемыми. Для вычисления определителя существуют эффективные алгоритмы, тогда как для перманента не известен сопоставимый по эффективности способ. Доказательство гипотезы Валианта должно показать, что разница обусловлена не только отсутствием найденного алгоритма: для вычисления перманента действительно требуется сверхполиномиальное количество арифметических операций в рассматриваемой модели вычислений.

Работы обеих компаний сопровождаются формализацией доказательств на языке Lean 4 — специальной системе, позволяющей автоматически проверять математические рассуждения. Такой подход помогает обнаруживать логические ошибки и проверять, следует ли заключение из заданных предпосылок. Однако успешная машинная проверка сама по себе не гарантирует, что формализованное утверждение полностью соответствует заявленному результату научной работы. Кроме того, наличие формального доказательства не заменяет независимую экспертизу со стороны математиков.

Именно поэтому к заявлениям компаний пока следует относиться осторожно. Anthropic прямо указала, что её доказательство ещё не проверил ни один математик. OpenAI также опубликовала работу и формализацию, однако независимое подтверждение её результата пока не представлено. Математики, ознакомившиеся с новыми результатами, назвали произошедшее чрезвычайно важным прогрессом, но подчеркнули, что научному сообществу потребуется время для изучения доказательств.

При этом решение гипотезы Валианта не означает доказательства P ≠ NP. Несмотря на тесную связь между этими проблемами, они относятся к разным моделям вычислений: VP и VNP описывают сложность арифметических схем, а P и NP — классы задач в традиционной теории вычислительной сложности. Прогресс в алгебраической теории может помочь приблизиться к пониманию более общей проблемы, но сам по себе её не решает.

Если хотя бы одно из двух доказательств выдержит независимую проверку, это станет важной вехой для теоретической информатики и продемонстрирует новые возможности искусственного интеллекта в математических исследованиях. Полученные результаты могут расширить инструментарий изучения сложности алгоритмов, в том числе применяемых в криптографии, машинном обучении и обработке больших данных.