Разрабатываемый кипрской студией с российскими корнями Mundfish амбициозный мультиплеерный ролевой шутер The Cube во вселенной Atomic Heart впервые за полтора года показался на публике.

Mundfish представила тизер The Cube под названием «Архивный файл #1» (см. видео ниже) — это первый официальный ролик по игре после анонсирующего трейлера времён Summer Game Fest 2025.

«Оценка наблюдения: масштаб угрозы, исходящей от гигантского вращающегося Куба, невозможно было предсказать», — гласит сообщение от разработчиков под новым тизером The Cube.

Растянувшийся на 36 секунд ролик не содержит кадров игрового процесса, но всё равно вызвал горячий интерес зрителей, в том числе за счёт удалённости от первого трейлера. «Думал, не доживу», — выдохнул ZhduAtomicHeart225.

Некоторые комментаторы заподозрили разработчиков в использовании генеративного ИИ, однако основатель Mundfish Роберт Багратуни прошедшей весной уверял, что и The Cube, и Atomic Heart 2 создаются без нейросетей.

События The Cube развернутся на гигантском парящем кубе, грани которого постоянно вращаются, создавая «неповторимые комбинации окружения» — среди них скрыто неизвестное уравнение, способное менять законы реальности.

The Cube создаётся для ПК (Steam, Microsoft Store) и неназванных консолей. Обещают глубокий сюжет, широкие возможности исследования, разнообразные биомы, могучих боссов и полную поддержку русского языка. Сроков выхода нет.