«Готовим нечто действительно умопомрачительное»: глава Mundfish подтвердил, что Atomic Heart 2 и The Cube создаются без генеративного ИИ

Основатель студии Mundfish Роберт Багратуни в интервью Wccftech рассказал о разработке ретрофутуристического шутера Atomic Heart 2 и мультиплеерного ролевого шутера The Cube во вселенной Atomic Heart.

По словам Багратуни, вышедшее в середине апреля финальное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» (Blood on Crystal) к Atomic Heart — не просто побочная история, а жирная точка в сюжете игры и прямой мост к The Cube и Atomic Heart 2.

С релизом Blood on Crystal команда в ответе за DLC для Atomic Heart присоединилась к работе над The Cube и Atomic Heart 2. На данный момент в Mundfish трудится «несколько сотен невероятно талантливых людей».

В соответствии с прошлогодним интервью Багратуни от релиза Atomic Heart 2 отделяет ещё несколько лет. Разработчики делают «нечто ещё более насыщенное, безумное и дарящее опыт поистине нового уровня».

Судя по концовке Blood on Crystal, The Cube так долго ждать не придётся. Багратуни подтвердил, что ответвление выйдет раньше Atomic Heart 2: «Начнём делиться новостями уже скоро. Готовим нечто действительно умопомрачительное».

Багратуни также заявил, что Mundfish активно изучает возможности генеративного ИИ, но пока решила не интегрировать технологию в разработку: в студии пришли к выводу, что могут добиться успеха и без опоры на нейросети в производстве.

Atomic Heart 2 создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а The Cube подтверждена для Steam и неназванных консолей. Параллельно Mundfish помогает авторам гротескного хоррора от первого лица Ill.