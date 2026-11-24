24 ноября 2026 года европейская ракета-носитель «Ариан-6» (Ariane 6) успешно вывела на низкую околоземную орбиту 36 интернет-спутников Amazon Leo. Запуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане в 08:14 по местному времени (13:14 мск). Спутники были доставлены на орбиту высотой около 460 км.

Для запуска использовалась самая мощная версия ракеты — Ariane 64 с четырьмя твердотопливными ускорителями P160C. Они пришли на смену ускорителям P120C, применявшимся во время первых полётов носителя. Каждый P160C примерно на метр длиннее предшественника и содержит до 156 т твёрдого топлива.

По данным Европейского космического агентства, применение новых ускорителей позволяет увеличить грузоподъёмность на низкую орбиту примерно на две тонны, в зависимости от параметров целевой орбиты. Для Ariane 64 заявленная грузоподъёмность на низкую околоземную орбиту достигает приблизительно 22 тонн. Впервые в такой конфигурации ракета стартовала 17 июня 2026 года также в ходе миссии по доставке в космос спутников Amazon Leo.

Согласно опубликованному Европейским космическим агентством расписанию миссии, после отделения ускорителей и головного обтекателя центральная ступень завершила работу примерно через восемь минут после старта. Верхняя ступень выполнила два включения двигателя Vinci, обеспечивших выход на заданную орбиту и последующее развёртывание спутников. Это был десятый полёт «Ариан-6» и четвёртый запуск ракеты для Amazon Leo в 2026 году.

С учётом нового запуска компания доставила на орбиту 136 спутников этой группировки. В сентябре Amazon увеличила заказ на шесть дополнительных полётов Ariane 6, доведя общее количество запусков по контракту до 24. Непосредственно перед этим запуском старт пришлось перенести с 23 на 24 ноября из-за технической проблемы в наземных системах обеспечения ракеты. По сообщению Arianespace, после дополнительных проверок подготовка была возобновлена.

Для Amazon ракета Ariane 6 остаётся единственным доступным инструментом по расширению группировки. Планы на ракеты Vulcan Centaur компании ULA и New Glenn компании Blue Origin пришлось убрать далеко на полку. После завершения карьеры ракет Atlas V по причине отказа от российских ракетных двигателей, проблем с Vulcan и New Glenn, а также с очередями на SpaceX Falcon 9 у компании Amazon кроме Ariane 6 фактически нет выбора.