Microsoft объявила о введении режима «красного уровня опасности» (Code Red), чтобы пересмотреть подходы к предотвращению и устранению масштабных сбоев. По сообщению Reuters, поводом стал продолжавшийся около 24 часов глобальный отказ сервисов в ноябре, который выявил серьёзные недостатки в инженерных системах и организации работы технических специалистов.

Сбой произошёл 12–13 ноября и затронул Exchange Online, Outlook, Teams, ИИ-помощника Copilot и другие продукты Microsoft 365. Проблемы возникли у государственных учреждений, компаний и авиаперевозчиков в разных странах, включая Австралию, Японию и США. Microsoft связала инцидент с необнаруженной ошибкой масштабирования Windows, появившейся после обновления в июле.

При этом компания исключила кибератаку и действия ИИ-агентов в качестве причин произошедшего, а президент направления Microsoft 365 Core Джейсон Хендерсон (Jason Henderson) назвал случившееся самым серьёзным инцидентом в истории Exchange Online по количеству пострадавших пользователей.

Внутреннее расследование также выявило проблемы с координацией действий инженеров. По словам корпоративного вице-президента Microsoft Аманды Сильвер (Amanda Silver), во время устранения неисправности специалисты обменялись более чем 11 000 сообщениями в 11 групповых чатах Teams, но не могли составить единую картину происходящего из-за разрозненных диагностических данных. Исполнительный вице-президент Чарльз Ламанна (Charles Lamanna) заявил на внутреннем совещании, что затронутый компонент накопил «примерно десять лет допустимых сбоев».

В рамках Code Red Microsoft определила пять направлений работы, связанных с распределением нагрузки, разделением сетевого трафика между географическими регионами и ускорением восстановления сервисов. Компания поставила цель устранять глобальные сбои в течение одного часа и планирует задействовать ИИ-агентов, которые помогут инженерам быстрее анализировать состояние инфраструктуры. За выполнением задач будут следить на ежедневных совещаниях технического руководства и еженедельных проверках со стороны руководителей компании.

Отдельной проблемой оказалась медленная установка срочных обновлений. В одной из служебных записок Хендерсон сообщил, что ранее экстренное исправление производственной системы распространялось по всему миру в течение пяти-шести дней. Теперь, для наиболее критичных уязвимостей, Microsoft намерена сократить этот срок до одного часа с момента обнаружения проблемы до безопасного глобального развёртывания исправления.