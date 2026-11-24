В ходе произошедшего в этом месяце крупномасштабного сбоя в работе сервисов Microsoft 365 часть электронных писем так и не дошла до адресатов. Об этом говорится в отчёте компании, который также вскрыл серьёзные пробелы в процессах тестирования и восстановления инфраструктуры.

Microsoft подробно рассказала, как дефект в Windows привёл к отказу в работе Exchange Online и нарушил работу других сервисов Microsoft 365. Для пользователей это означало, что облачные службы, работавшие на основе этих продуктов, попросту перестали функционировать. Причиной стали внесённые в июле изменения программного кода, который в сочетании с процедурой переключения на резервные мощности и сокращением доступных ресурсов привёл к сбою.

Microsoft сделала по итогам инцидента выводы и рассказала о планах усовершенствовать контроль над вносимыми изменениями, оптимизировать процедуры восстановления систем и увеличить резервные мощности. Проблема затронула конфигурацию шлюзовых серверов Microsoft, а не стандартные развёртывания Windows.

Масштабный сбой начался 12 ноября, и полностью устранить его удалось лишь 14 ноября. Microsoft увеличила период повторных попыток доставки сообщений до 48 часов. Но некоторые письма, адресованные пользователям, чьи почтовые ящики оставались неактивными более 30 дней, по истечении этого срока были окончательно отброшены системой — отправители получили уведомления о недоставке. При этом все находившиеся в очереди сообщения корпоративных пользователей были доставлены — безвозвратно утерянных писем среди них не оказалось.

По мере того, как пользователи из США начинали свой рабочий день, шлюзовые серверы один за другим выходили из строя. В пиковый момент на запросы перестали отвечать более 80 % шлюзовых серверов в Северной Америке. Специалистам Microsoft потребовалось время, чтобы обнаружить конкретное изменение в кода и развернуть исправление. У компании была неделя, чтобы проанализировать свои действия и упущения. Она представила план дальнейших шагов, призванных предотвратить повторение этих событий.

Очевидный шаг — сокращение «радиуса поражения» при сбоях: компания намерена внедрить механизмы сегментации и изоляции, чтобы локализовать проблему, не допуская её распространения на всю глобальную сеть. Требуется доработка процедур восстановления, улучшение коммуникации и увеличение запаса компьютерных мощностей, чтобы обеспечить необходимый резерв для стабильной работы.

В ходе тестирования под нагрузкой Microsoft использовала устаревшее оборудование с меньшим числом ядер, из-за чего вероятность выявления дефекта, который проявлялся на более современных системах, была невелика. Теперь компания перенесёт тестирование на новое оборудование и будет использовать более реалистичные сценарии трафика и пиковые нагрузки; будет расширена программа испытаний механизмов аварийного переключения.

Microsoft усовершенствует средства диагностики и систему аудита изменений, чтобы инженеры могли быстрее обнаруживать проблемные обновления Windows. Возникший в июле дефект присутствовал в системах по всему миру более трёх месяцев, прежде чем привёл к отказу шлюзов.