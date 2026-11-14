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Microsoft устранила глобальный сбой сервисов — виноватой оказалась ошибка при апгрейде сети

Microsoft сообщила о полном восстановлении сервисов Microsoft 365 после глобального сбоя, продолжавшегося более суток. Проблемы с Outlook, Teams и Copilot нарушили работу государственных учреждений, биржевых трейдеров и коммерческих предприятий по всему миру. «Все продукты функционируют в штатном режиме», — говорится на сайте компании. Microsoft также подтвердила, что накопившиеся за время сбоя электронные письма обработаны.

Сбой затронул прежде всего облачную платформу Exchange Online и зависящие от неё функции других сервисов Microsoft 365. На платформе Downdetector зафиксировали несколько сотен тысяч жалоб; о проблемах сообщили пользователи из более чем 70 стран. Сотрудникам офисов и государственных ведомств от Токио до Лондона и Нью-Йорка пришлось переключиться на привычные средства связи: телефоны и даже факсы. Швейцарский холдинг Richemont, чьи компании выпускают предметы роскоши, и американский производитель транспорта Workhorse были вынуждены отложить публикацию финансовых отчётов. С проблемами столкнулись и учреждения Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Продолжительный сбой вновь поставил вопрос о надёжности облачных сервисов Microsoft и чрезмерной зависимости от одного поставщика. У Microsoft 365 более 450 млн платных коммерческих подписок, а её приложения остаются важнейшей частью повседневной работы предприятий и государственных учреждений. Быстро отказаться от повсеместно используемых продуктов компании едва ли возможно. При этом акции Microsoft почти не изменились в цене.

По предварительным данным Microsoft, сбой вызвала ошибка, допущенная ранее при расширении пропускной способности сети и проявившаяся после последующего изменения её конфигурации. При устранении неполадок возникли трудности: восстановленные серверы могли вновь переставать отвечать после поступления нагрузки. Сервисы возвращали в строй постепенно, проверяя стабильность работы на каждом этапе.

По данным Bloomberg, после запуска на серверах процессы Exchange, обеспечивающие работу электронной почты и календарей Microsoft 365, быстро исчерпывали доступные ресурсы и переставали отвечать. Инженеры, в частности, проверяли, не обращалось ли приложение к базам данных вместо использования данных в локальной памяти. Также рассматривалась версия об ошибке в конфигурации облачной сети Azure. Окончательные технические причины компания пока не раскрыла и пообещала опубликовать подробный отчёт после завершения расследования. Признаков злонамеренных действий не обнаружено; с ИИ и агентами проблема также не связана, заверили в Microsoft.

Массовые сообщения о неполадках начали поступать вечером 12 ноября. Происшествие напомнило о прошлогоднем масштабном сбое AWS, который продолжался 15 часов и затронул сотни сайтов, а также об инциденте с программными решениями CrowdStrike в 2024 году, парализовавшем работу организаций по всему миру.

На этот раз сбой помешал даже уведомлению сотрудников об увольнениях. Владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger компания PVH 12 ноября объявила о намерении сократить около 4 % штата в связи с реструктуризацией, но не смогла провести часть запланированных разговоров с попавшими под сокращение работниками, оставив их в неведении о своём статусе. А офис шерифа в колорадском округе Арапахо не смог обрабатывать платежи для внесения залога через электронную почту — людей просили приезжать и вносить залог лично.

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Теги: microsoft, сбой, неполадки
microsoft, сбой, неполадки
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