Microsoft вынудила трейдеров и работников офисов по всему миру вспомнить про факсы и телефоны

Офисные работники, лишившиеся привычных каналов связи при возникновении многочасового глобального сбоя в работе сервисов Microsoft, обратились к альтернативным и старым решениям. Трейдеры, в частности, были вынуждены вести дела по телефону, переписываться в WhatsApp, а в некоторых случаях пришлось даже доставать факсимильные аппараты.

У международных кредитных организаций, включая Deutsche Bank, возникли перебои с доступом к электронной почте, на них пожаловались также биржевые операторы Euronext и Nasdaq. Японские компании для проведения торговых операций были вынуждены использовать факсы, а некоторые банки Сингапура вообще не смогли завершить некоторые сделки по финансированию.

Сбой в системах Microsoft продолжается уже второй день — компания пытается наладить работу Outlook, Teams и Copilot. Проблемы затруднили деятельность торговых подразделений; владеющая брендом Cartier компания Richemont была вынуждена отложить публикацию финансовой отчётности. Работа по восстановлению сервисов продвигается, и в первую очередь в Азии, заверили в Microsoft, — компания прилагает усилия, чтобы наладить доступ в других регионах. На мировых рынках торги проходили относительно спокойно: фьючерсы на индекс S&P 500 практически не поменялись; акции самой Microsoft снизились на 1,6 %.

В Barclays и Deutsche Bank доступ к электронной почте работал нестабильно: у одних сотрудников она работала, у других — нет. Некоторые компании начали рассылать пресс-релизы через WhatsApp, потому что почта была недоступна. Сам процесс торгов не пострадал, рассказали в токийском офисе BNP Paribas Asset Management, но возникли задержки с проведением сделок, и у бэк-офисов появились проблемы с проведением расчётов; трейдеры же продолжили заключать сделки по телефону и факсу.

Электронная почта давно зарекомендовала себя как эффективное средство связи, и сбой это лишь подтвердил — то, что обычно занимало секунду для использовании этого канала связи, в условиях сбоя Microsoft стало требовать телефонного звонка и занимало несколько минут. Проблема усложнила и без того непростой конец недели — рынки бурно отреагировали на отставку Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang). «Outlook — это приложение к современному миру финансовых операций. На него не обращают внимания, но когда он ломается, становится больно», — признались в инвестиционной фирме Blue Edge Advisors.