25 ноября 2026 года в 03:18 по московскому времени (в 08:18 по пекинскому) с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2F» (Long March 2F) с пилотируемым кораблём «Шэньчжоу-24» (Shenzhou-24). В состав экипажа вошли два китайских тайконавта и астронавт из Пакистана — это первый иностранный специалист, который посетит и будет работать на китайской орбитальной станции «Тяньгун».

Для совместного полёта был выбран 40-летний пакистанский военный лётчик Мухаммад Зишан Али (Muhammad Zeeshan Ali). Вместе с ним на корабле отправились китайские космонавты Тан Хунбо (Tang Hongbo) и Ву И (Wu Yi). Командиром экипажа назначен Тан Хунбо, ранее участвовавший в миссиях «Шэньчжоу-12» и «Шэньчжоу-17». Для него это будет третье и рекордное для китайской космонавтики посещение станции «Тяньгун». Для бортинженера Ву И это будет первый полёт в космос, как и для его пакистанского коллеги.

Али отправился на станцию в должности специалиста по полезной нагрузке. Он проведёт в космосе около недели. После завершения программы пакистанец вернётся на Землю на корабле «Шэньчжоу-23» вместе с двумя участниками предыдущей экспедиции — Чжан Чжиюанем (Zhang Zhiyuan) и Лай Цзяин (Lai Ka-ying). При этом китайский космонавт Чжу Янчжу (Zhu Yangzhu) останется на станции ещё на год: это будет первый в истории китайской пилотируемой программы годичный эксперимент по пребыванию человека на орбите.

Для стыковки «Шэньчжоу-24» с передним стыковочным узлом базового модуля «Тяньхэ» предусмотрена ускоренная автоматическая схема сближения продолжительностью около 3,5 часа.

Основной задачей Али станут четыре совместных китайско-пакистанских научных эксперимента в области биотехнологий и материаловедения. Два проекта посвящены биологическим исследованиям, ещё два — новым материалам. В частности, пакистанский космонавт установит экспериментальную аппаратуру для изучения цианобактерий — фотосинтезирующих микроорганизмов, способных поглощать углекислый газ и выделять кислород. Исследование должно дать данные для разработки биологических систем регенерации кислорода и производства биологических ресурсов в длительных космических полётах.

Другой эксперимент предусматривает отправку на орбиту 32 образцов семян киноа для изучения устойчивости растений к космическим условиям. В двух остальных проектах проверят защитные свойства композитов на основе графена и способность самовосстанавливающихся углепластиков устранять повреждения.

Подготовка первого пакистанского участника пилотируемой программы Китая проходила в рамках соглашения между космическими ведомствами двух стран, подписанного в феврале 2025 года. Отбор кандидатов включал медицинские, психологические и технические испытания, а обучение в Китае — освоение систем корабля и станции, тренировки по действиям в аварийных ситуациях и изучение китайского языка, необходимого для понимания команд и работы с оборудованием.

Для Пакистана эта миссия станет первым опытом участия гражданина страны в орбитальном космическом полёте. Китайская сторона, в свою очередь, рассматривает её как начало расширения международного сотрудничества на борту своей орбитальной станции. Лай Цзяин, кстати, гражданка Гонконга. Она стала первым её представителем в космосе и успешно прошла все испытания. Китай постепенно расширяет географию партнёров по космосу на своей территории, рассчитывая на привлечение новых участников будущих космических программ.