|
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
Обзор видеокарты GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY: к взлету готов!
⇣ Содержание
GeForce RTX 5070 Ti — далеко не флагманская модель в актуальной линейке «зеленых» ускорителей, но для многих покупателей сегодня это максимум притязаний (вместе с Radeon RX 9070 XT). И, увы, даже такие видеокарты постепенно ускользают за пределы доступного вслед за GeForce RTX 5080 и RTX 5090. Пока это еще не произошло, рассмотрим одну из поздних модификаций GeForce RTX 5070 Ti — с заметным заводским разгоном, а также эффектной и (потенциально) весьма эффективной системой охлаждения — в сравнении с ее «красными» соперниками.
⇡#Технические характеристики, цены
Герой обзора работает на значительно повышенных тактовых частотах по сравнению с референсными параметрами GeForce RTX 5070 Ti: boost clock графического процессора возросла с 2 452 до 2 670 МГц. А благодаря тому, что современные чипы NVIDIA постоянно выполняют очень тонкую, но невидимую регулировку частоты и потребляемой мощности, для заводского разгона не пришлось трогать референсную TBP — 300 Вт.
Наше знакомство GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY пришлось на гребень очередного скачка стоимости видеокарт. Сейчас даже самые простые модификации GeForce RTX 5070 Ti на российском рынке обойдутся не дешевле 181 006 руб, а за INFINITY придется отдать как минимум 209 999 руб. В то же время базовая версия GeForce RTX 5070 стоит не меньше 115 999 руб., а вот конкурирующие продукты AMD — Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, — несмотря на подъем минимальных цен до 108 499 и 120 999 руб. соответственно, являются выгодной альтернативой RTX 5070 Ti (с дежурной оговоркой о том, что «красная» архитектура все еще не достигла уровня «зеленой» в трассировке лучей и нейросетях).
⇡#Конструкция
Дизайн AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY, основан на тех же принципах, что и в других моделях этой серии. Основные вентиляторы расположены на большом расстоянии друг от друга, и каждый окружен цилиндрическим кожухом, который напоминает двигатель самолета. Вот только GeForce RTX 5070 Ti имеет еще большие размеры, чем родственная версия RTX 5070: длина возросла с 309 до 330, а по толщине устройство уже не помещается в три слота расширения.
Сами вентиляторы тоже увеличили — с 95 до 110 мм диаметра крыльчатки. А когда включается LED-подсветка в жерле каждой «турбины», можно заметить еще один мелкий вентилятор под центральной сеткой кожуха. Другим элементом подсветки является многосегментная полоска, визуально связывающая боковые вентиляторы.
Со времен GeForce 30-й серии негласным стандартом для мощных видеокарт стала конструкция системы охлаждения, которая открывает часть площади радиатора для сквозного прохода воздуха. Но в данном случае каждый вентилятор напрямую продувает свою секцию ребер благодаря тому, что крупные отверстия сделали не только в защитной металлической пластине, но и в самой печатной плате, а разъемы видеоинтерфейсов выселили на собственный островок текстолита. По такому же принципу устроены GeForce RTX 5080 и RTX 5090 под маркой Founders Edition, но у NVIDIA островок видеоинтерфейсов соединен с материком гибким кабелем, а тут — несколькими жесткими мостиками.
Возможно, что именно из-за опасений за целостность печатной платы производитель попросил нас не демонтировать систему охлаждения, поэтому в обзоре нет фотографий радиатора и PCB. Однако со слов GIGABYTE, известно, что в качестве термоинтерфейса на GPU используется композитный материал с содержанием металла, который по своей теплопроводности соперничает с чистым ЖМ.
Разъем 12V-2x6 здесь смотрит параллельно материнской плате — это снижает вероятность перегнуть кабель в самом уязвимом месте, у штекера. А чтобы соединение не портило скругленный угол бэкплейта, его можно спрятать под декоративной крышкой на магнитном креплении.
Помимо крышечки, к видеокарте прилагается регулируемая по высоте опора, адаптер питания с трех восьмиконтактных разъемов на 12V-2x6, а еще наклейка с логотипом вендора.
⇡#Тестовый стенд, методика тестирования
В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.
Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.
⇡#Участники тестирования
В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:
Прим. В скобках указана базовая и boost-частота GPU.
Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY «из коробки» расходует вплоть до 325 Вт мощности под игровой нагрузкой — серьезное энергопотребление, но оно меньше, чем у сравниваемой модификации Radeon RX 9070 XT (350 Вт). При этом тактовая частота GPU колеблется вокруг отметки 2,9 ГГц.
Система охлаждения удерживает температуру графического процессора и VRAM в низких пределах — 68 °С. Жаль, что таких результатов система охлаждения GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY достигла ценой высокого уровня шума — вплоть до 48 дБА на расстоянии 30 см от вентиляторов.
Для пользовательского оверклокинга GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY позволяет увеличить резерв мощности на 20 %, и в результате наш экземпляр видеокарты набрал еще 253–270 МГц сверх изначально повышенной тактовой частоты GPU. В свою очередь, видеопамять достигла пропускной способности 34 при изначальных 28 Гбит/с.
Разогнанный ускоритель потребляет вплоть до 371 Вт мощности, температура GPU поднялась до 74 °С, а уровень шума — еще на пару дБА. Но эти жертвы не напрасны, ведь средняя производительность в играх на 4К-экране возросла в среднем на 9 %.
⇡#Игровые тесты без трассировки лучей
Производительности GeForce RTX 5070 Ti, тем более если речь идет о предварительно разогнанной видеокарте, с избытком хватает для трассированных игр в режиме 1080p: в большинстве тестовых тайтлов средняя кадровая частота характеризуется трехзначными числами. При этом герой обзора на 18 % опережает базовую версию GeForce RTX 5070, а Radeon RX 9070 — на 15 %. Действующий флагман AMD — Radeon RX 9070 XT — на 5 % отстает от GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY, однако причина отчасти в том, что последнее обновление Cyberpunk 2077 (по крайней мере в сочетании с актуальным драйвером) сломало быстродействие «красных» чипов именно при таких настройках.
Действительно, уже при разрешении 1440p Radeon RX 9070 XT отстает от GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY всего лишь на 2 % FPS. Напротив, отрыв RTX 5070 Ti от RTX 5070 и Radeon RX 9070 увеличился до 27 и 15 % соответственно. В абсолютном измерении ускоритель GIGABYTE по-прежнему обеспечивает безоговорочно комфортный фреймрейт почти во всех тестовых играх.
А вот в режиме 4К половина бенчмарков завершилась результатом ниже 60 FPS. Такой же вывод относится и к Radeon RX 9070 XT, который отстает от GeForce RTX 5070 Ti на 1 % усредненной производительности. В свою очередь, по сравнению с GeForce RTX 5070 и Radeon RX 9070 герой обзора стал быстрее на 27 и 15 % соответственно.
Игровые тесты с трассировкой лучей
После включения трассировки лучей лишь в избранных тайтлах сохраняется конкуренция между GeForce RTX 5070 Ti и флагманской видеокартой AMD. В среднем ускоритель GIGABYTE опережает соперника на 42 % FPS, а его преимущество перед Radeon RX 9070 достигло 63 %. Две версии RTX 5070 — обычную и Ti — разделяет дистанция в 29 %. Примечательно, что в 5 из 8 тестовых игр кадровая частота на GeForce RTX 5070 Ti перевалила за 60 FPS без апскейлинга, но это лишь при разрешении 1080p.
В режиме 1440p только в самых щадящих тайтлах возможна комфортная игра без масштабирования кадров на ускорителях класса GeForce RTX 5070 Ti. При этом видеокарта GIGABYTE оторвалась от GeForce RTX 5070 на расстояние в 44 % — все благодаря дополнительному объему VRAM. А вот позиция RTX 5070 Ti относительно видеокарт AMD изменилась незначительно: «зеленый» ускоритель лидирует с преимуществом в 62 и 40 % соответственно.
Наконец, пара тайтлов все еще работают с комфортным фреймрейтом даже на 4К-экране, но в большинстве других уже не может идти речи об играбельной частоте смены кадров. В таких условиях герой обзора превосходит базовую версию GeForce RTX 5070 Ti на 78 % FPS, а решения AMD — на 89 и 60 % соответственно.
⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров
Умеренный апскейлинг позволяет владельцам GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY рассчитывать на трехзначные числа среднего фреймрейта в большинстве тестовых игр при разрешении 1080p. Однако благодаря апскйлингу преимущество GeForce RTX 5070 Ti перед базовым RTX 5070 сократилось до 23 %, а по сравнению с Radeon RX 9070 и RX 9070 XT видеокарта GIGABYTE быстрее на 48 и 33 % соответственно.
При разрешении 1440p ускоритель GIGABYTE все еще развивает фреймрейт от 60 FPS во всех тестовых играх, в относительном выражении оценки всех соперничающих видеокарт изменились несущественно.
Наконец, в 4К больше половины тестовых игр на GeForce RTX 5070 Ti нуждаются в более агрессивном масштабировании, чем DLSS с установкой Balanced. Но при этом RTX 5070 Ti на 46 % оторвался от простого RTX 5070, а по сравнению с Radeon RX 9070 и RX 9070 XT быстрее на 37 и 56 % соответственно.
⇡#Выводы
О видеокарте GeForce RTX 5070 Ti из серии GIGABYTE AORUS INFINITY можно сказать то же самое, что мы уже сказали о родственной версии GeForce RTX 5070. По заводской производительности это одна из самых мощных разновидностей RTX 5070 Ti, а пользовательский разгон способен выжать из нее еще около 9 % FPS. Кроме того, любые модификации этого ускорителя не испытывают дефицита VRAM в подавляющем числе комбинаций различных игр и настроек графики.
А еще герой обзора имеет броский дизайн с «аэрокосмическими» вентиляторами и вырезами в печатной плате для более эффективного охлаждения. Жаль только, что кулер все равно громко шумит и нет альтернативного BIOS, в который могли бы записать не столь агрессивную кривую скорости вращения вентиляторов.
Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про nvidia
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Все комментарии премодерируются.