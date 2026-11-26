GeForce RTX 5070 Ti — далеко не флагманская модель в актуальной линейке «зеленых» ускорителей, но для многих покупателей сегодня это максимум притязаний (вместе с Radeon RX 9070 XT). И, увы, даже такие видеокарты постепенно ускользают за пределы доступного вслед за GeForce RTX 5080 и RTX 5090. Пока это еще не произошло, рассмотрим одну из поздних модификаций GeForce RTX 5070 Ti — с заметным заводским разгоном, а также эффектной и (потенциально) весьма эффективной системой охлаждения — в сравнении с ее «красными» соперниками.

Герой обзора работает на значительно повышенных тактовых частотах по сравнению с референсными параметрами GeForce RTX 5070 Ti: boost clock графического процессора возросла с 2 452 до 2 670 МГц. А благодаря тому, что современные чипы NVIDIA постоянно выполняют очень тонкую, но невидимую регулировку частоты и потребляемой мощности, для заводского разгона не пришлось трогать референсную TBP — 300 Вт.

Производитель NVIDIA GIGABYTE Модель GeForce RTX 5070 Ti AORUS GeForce RTX 5070 Ti Графический процессор Название GB203 GB203 Архитектура Blackwell Blackwell Техпроцесс TSMC 4NP TSMC 4NP Число транзисторов, млрд 45,6 45,6 Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц 2 295/2 452 2 295/2 670 Шейдерные ALU (FP32) 8 960 8 960 Блоки наложения текстур (TMU) 280 280 Блоки операций растеризации (ROP) 96 96 Тензорные ядра 280 280 RT-ядра 70 70 Объем кеша L2, Мбайт 64 64 Оперативная память Разрядность шины, бит 256 256 Тип микросхем GDDR7 SGRAM GDDR7 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 28 28 Общая пропускная способность, Гбайт/с 896 896 Объем, Гбайт 16 16 Производительность Пиковая производительность FP32, TFLOPS 43,9 47,8 Производительность FP64/FP32 1/64 1/64 Производительность FP16/FP32 1/1 1/1 Прочее Шина PCI Express 5.0 x16 5.0 x16 Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b TDP/TBP, Вт 300 300

Наше знакомство GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY пришлось на гребень очередного скачка стоимости видеокарт. Сейчас даже самые простые модификации GeForce RTX 5070 Ti на российском рынке обойдутся не дешевле 181 006 руб, а за INFINITY придется отдать как минимум 209 999 руб. В то же время базовая версия GeForce RTX 5070 стоит не меньше 115 999 руб., а вот конкурирующие продукты AMD — Radeon RX 9070 и RX 9070 XT, — несмотря на подъем минимальных цен до 108 499 и 120 999 руб. соответственно, являются выгодной альтернативой RTX 5070 Ti (с дежурной оговоркой о том, что «красная» архитектура все еще не достигла уровня «зеленой» в трассировке лучей и нейросетях).

Дизайн AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY, основан на тех же принципах, что и в других моделях этой серии. Основные вентиляторы расположены на большом расстоянии друг от друга, и каждый окружен цилиндрическим кожухом, который напоминает двигатель самолета. Вот только GeForce RTX 5070 Ti имеет еще большие размеры, чем родственная версия RTX 5070: длина возросла с 309 до 330, а по толщине устройство уже не помещается в три слота расширения.

Сами вентиляторы тоже увеличили — с 95 до 110 мм диаметра крыльчатки. А когда включается LED-подсветка в жерле каждой «турбины», можно заметить еще один мелкий вентилятор под центральной сеткой кожуха. Другим элементом подсветки является многосегментная полоска, визуально связывающая боковые вентиляторы.

Со времен GeForce 30-й серии негласным стандартом для мощных видеокарт стала конструкция системы охлаждения, которая открывает часть площади радиатора для сквозного прохода воздуха. Но в данном случае каждый вентилятор напрямую продувает свою секцию ребер благодаря тому, что крупные отверстия сделали не только в защитной металлической пластине, но и в самой печатной плате, а разъемы видеоинтерфейсов выселили на собственный островок текстолита. По такому же принципу устроены GeForce RTX 5080 и RTX 5090 под маркой Founders Edition, но у NVIDIA островок видеоинтерфейсов соединен с материком гибким кабелем, а тут — несколькими жесткими мостиками.

Возможно, что именно из-за опасений за целостность печатной платы производитель попросил нас не демонтировать систему охлаждения, поэтому в обзоре нет фотографий радиатора и PCB. Однако со слов GIGABYTE, известно, что в качестве термоинтерфейса на GPU используется композитный материал с содержанием металла, который по своей теплопроводности соперничает с чистым ЖМ.

Разъем 12V-2x6 здесь смотрит параллельно материнской плате — это снижает вероятность перегнуть кабель в самом уязвимом месте, у штекера. А чтобы соединение не портило скругленный угол бэкплейта, его можно спрятать под декоративной крышкой на магнитном креплении.

Помимо крышечки, к видеокарте прилагается регулируемая по высоте опора, адаптер питания с трех восьмиконтактных разъемов на 12V-2x6, а еще наклейка с логотипом вендора.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO +200 МГц, CU -25) Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO Оперативная память G.Skill Trident Z5 Royal Neo (F5-8000J4048G24GX2-TR5NS), 2 × 24 Гбайт (8000 МТ/с, CL38) SSD Solidigm P44 Pro, 2 Тбайт Блок питания Corsair AX1600i, 1600 Вт Система охлаждения CPU Кастомная СЖО (EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB + EK-Quantum Surface X280M) Корпус Открытый стенд Монитор GIGABYTE AORUS FO32U2P Операционная система Windows 11 Pro ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Software Adrenalin Edition 26.9.2–26.11.2 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 617.14–621.24

Игры без трассировки лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк F1 25 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Horizon Zero Dawn Remastered Встроенный бенчмарк Red Dead Redemption 2 Vulkan Встроенный бенчмарк Returnal DirectX 12 Встроенный бенчмарк Total War: WARHAMMER III DirectX 11 Встроенный бенчмарк (Mirrors of Madness)

Игры с трассировкой лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Масштабирование кадров AMD Intel NVIDIA Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей FSR Balanced FSR Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) DOOM: The Dark Ages Vulkan Встроенный бенчмарк (Abyssal Forest) Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) F1 25 DirectX 12 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Returnal Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced XeSS Balanced DLSS Balanced (+ Frame Generation)

В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

Прим. В скобках указана базовая и boost-частота GPU.

Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY «из коробки» расходует вплоть до 325 Вт мощности под игровой нагрузкой — серьезное энергопотребление, но оно меньше, чем у сравниваемой модификации Radeon RX 9070 XT (350 Вт). При этом тактовая частота GPU колеблется вокруг отметки 2,9 ГГц.

Рабочие параметры в игре (Cyberpunk 2077) Видеокарта Настройки Средняя тактовая частота GPU, МГц Среднее напряжение питания GPU, В Средняя частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY (2295/2670 МГц, 28 Гбит/с, 16 Гбайт) 2919 2841 1,04 1,01 2159 (71%)/3147 (80%) 2267 (74%)/3297 (84%) GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY (+250 МГц, 34 Гбит/с, 16 Гбайт) +20% TBP 3172 3111 1,04 1,03 2271 (75%)/3300 (84%) 2508 (83%)/3527 (89%) GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 INFINITY (2325/2715 МГц, 28 Гбит/с, 12 Гбайт) 2877 2886 1,02 1,03 2037 (66%)/2593 (65%)/2037 (66%) 1977 (64%)/2418 (60%)/1977 (64%) Acer Nitro Radeon RX 9070 OC (1440/2700 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт) 2522 2236 0,85 0,77 2036 (47%) 2047 (47%) Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT OC (1870/3100 МГц, 20,1 Гбит/с, 16 Гбайт) 2857 2555 0,98 0,88 2015 2369

Система охлаждения удерживает температуру графического процессора и VRAM в низких пределах — 68 °С. Жаль, что таких результатов система охлаждения GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY достигла ценой высокого уровня шума — вплоть до 48 дБА на расстоянии 30 см от вентиляторов.

Для пользовательского оверклокинга GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY позволяет увеличить резерв мощности на 20 %, и в результате наш экземпляр видеокарты набрал еще 253–270 МГц сверх изначально повышенной тактовой частоты GPU. В свою очередь, видеопамять достигла пропускной способности 34 при изначальных 28 Гбит/с.

Разогнанный ускоритель потребляет вплоть до 371 Вт мощности, температура GPU поднялась до 74 °С, а уровень шума — еще на пару дБА. Но эти жертвы не напрасны, ведь средняя производительность в играх на 4К-экране возросла в среднем на 9 %.

⇡#Игровые тесты без трассировки лучей

Производительности GeForce RTX 5070 Ti, тем более если речь идет о предварительно разогнанной видеокарте, с избытком хватает для трассированных игр в режиме 1080p: в большинстве тестовых тайтлов средняя кадровая частота характеризуется трехзначными числами. При этом герой обзора на 18 % опережает базовую версию GeForce RTX 5070, а Radeon RX 9070 — на 15 %. Действующий флагман AMD — Radeon RX 9070 XT — на 5 % отстает от GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY, однако причина отчасти в том, что последнее обновление Cyberpunk 2077 (по крайней мере в сочетании с актуальным драйвером) сломало быстродействие «красных» чипов именно при таких настройках.

1920 × 1080 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY NVIDIA GeForce RTX 5070 AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 126 / 131 103 / 107 120 / 124 137 / 142 Assassin's Creed Shadows 76 / 87 61 / 71 65 / 74 72 / 81 Black Myth: Wukong 60 / 70 50 / 57 50 / 57 57 / 65 Cyberpunk 2077 136 / 165 116 / 138 67 / 80 67 / 78 F1 25 186 / 269 175 / 232 184 / 254 205 / 284 Hogwarts Legacy 209 / 230 163 / 181 143 / 174 186 / 204 Horizon Zero Dawn Remastered 152 / 196 136 / 170 163 / 195 172 / 205 Red Dead Redemption 2 114 / 121 99 / 104 101 / 109 113 / 119 Returnal 106 / 183 97 / 162 85 / 164 108 / 171 Total War: WARHAMMER III 90 / 119 85 / 108 95 / 128 96 / 136 Макс. −9% +8% +14% Средн. −15% −13% −5% Мин. −21% −52% −53%

Действительно, уже при разрешении 1440p Radeon RX 9070 XT отстает от GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY всего лишь на 2 % FPS. Напротив, отрыв RTX 5070 Ti от RTX 5070 и Radeon RX 9070 увеличился до 27 и 15 % соответственно. В абсолютном измерении ускоритель GIGABYTE по-прежнему обеспечивает безоговорочно комфортный фреймрейт почти во всех тестовых играх.

2560 × 1440 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY NVIDIA GeForce RTX 5070 AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 92 / 98 72 / 76 86 / 89 98 / 103 Assassin's Creed Shadows 67 / 75 52 / 59 56 / 63 62 / 72 Black Myth: Wukong 48 / 55 38 / 43 38 / 44 45 / 49 Cyberpunk 2077 86 / 99 69 / 80 67 / 77 79 / 90 F1 25 174 / 222 147 / 185 153 / 199 170 / 225 Hogwarts Legacy 141 / 162 105 / 122 114 / 134 131 / 151 Horizon Zero Dawn Remastered 138 / 161 110 / 127 136 / 158 146 / 171 Red Dead Redemption 2 100 / 106 82 / 88 87 / 92 96 / 104 Returnal 90 / 146 83 / 123 67 / 125 88 / 137 Total War: WARHAMMER III 71 / 93 61 / 79 70 / 93 80 / 102 Макс. −15% 0% +10% Средн. −20% −12% −2% Мин. −25% −22% −11%

А вот в режиме 4К половина бенчмарков завершилась результатом ниже 60 FPS. Такой же вывод относится и к Radeon RX 9070 XT, который отстает от GeForce RTX 5070 Ti на 1 % усредненной производительности. В свою очередь, по сравнению с GeForce RTX 5070 и Radeon RX 9070 герой обзора стал быстрее на 27 и 15 % соответственно.

3840 × 2160 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY NVIDIA GeForce RTX 5070 AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 52 / 56 39 / 43 48 / 50 54 / 57 Assassin's Creed Shadows 46 / 54 35 / 42 41 / 46 46 / 54 Black Myth: Wukong 30 / 33 22 / 25 23 / 26 27 / 30 Cyberpunk 2077 34 / 42 30 / 35 30 / 36 33 / 40 F1 25 118 / 142 92 / 111 103 / 125 113 / 138 Hogwarts Legacy 83 / 94 64 / 74 65 / 78 77 / 91 Horizon Zero Dawn Remastered 81 / 95 59 / 70 81 / 95 89 / 107 Red Dead Redemption 2 70 / 76 55 / 61 62 / 67 70 / 74 Returnal 64 / 89 50 / 72 49 / 73 56 / 82 Total War: WARHAMMER III 41 / 55 34 / 46 37 / 51 42 / 57 Макс. −16% 0% +13% Средн. −21% −13% −1% Мин. −26% −21% −9%

Игровые тесты с трассировкой лучей

После включения трассировки лучей лишь в избранных тайтлах сохраняется конкуренция между GeForce RTX 5070 Ti и флагманской видеокартой AMD. В среднем ускоритель GIGABYTE опережает соперника на 42 % FPS, а его преимущество перед Radeon RX 9070 достигло 63 %. Две версии RTX 5070 — обычную и Ti — разделяет дистанция в 29 %. Примечательно, что в 5 из 8 тестовых игр кадровая частота на GeForce RTX 5070 Ti перевалила за 60 FPS без апскейлинга, но это лишь при разрешении 1080p.

1920 × 1080 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY NVIDIA GeForce RTX 5070 AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 69 / 73 51 / 55 49 / 53 57 / 61 Assassin's Creed Shadows 61 / 69 49 / 55 51 / 59 57 / 67 Black Myth: Wukong 43 / 52 33 / 39 17 / 22 20 / 25 Cyberpunk 2077 50 / 59 38 / 46 29 / 35 36 / 42 DOOM: The Dark Ages 38 / 49 32 / 40 14 / 19 17 / 23 F1 25 51 / 66 38 / 48 25 / 34 31 / 40 Hogwarts Legacy 130 / 161 98 / 122 84 / 104 101 / 121 Returnal 100 / 161 94 / 135 79 / 121 92 / 133 Макс. −16% −14% −3% Средн. −22% −39% −29% Мин. −27% −61% −53%

В режиме 1440p только в самых щадящих тайтлах возможна комфортная игра без масштабирования кадров на ускорителях класса GeForce RTX 5070 Ti. При этом видеокарта GIGABYTE оторвалась от GeForce RTX 5070 на расстояние в 44 % — все благодаря дополнительному объему VRAM. А вот позиция RTX 5070 Ti относительно видеокарт AMD изменилась незначительно: «зеленый» ускоритель лидирует с преимуществом в 62 и 40 % соответственно.

2560 × 1440 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY NVIDIA GeForce RTX 5070 AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 46 / 49 31 / 35 32 / 34 38 / 40 Assassin's Creed Shadows 47 / 53 38 / 43 43 / 48 48 / 56 Black Myth: Wukong 28 / 34 21 / 25 11 / 14 12 / 16 Cyberpunk 2077 31 / 37 21 / 26 17 / 21 22 / 25 DOOM: The Dark Ages 23 / 29 7 / 9 8 / 12 10 / 14 F1 25 30 / 39 22 / 29 15 / 20 18 / 24 Hogwarts Legacy 88 / 112 69 / 83 63 / 75 70 / 84 Returnal 85 / 120 67 / 97 60 / 90 70 / 101 Макс. −19% −9% +6% Средн. −30% −38% −29% Мин. −69% −59% −53%

Наконец, пара тайтлов все еще работают с комфортным фреймрейтом даже на 4К-экране, но в большинстве других уже не может идти речи об играбельной частоте смены кадров. В таких условиях герой обзора превосходит базовую версию GeForce RTX 5070 Ti на 78 % FPS, а решения AMD — на 89 и 60 % соответственно.

3840 × 2160 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY NVIDIA GeForce RTX 5070 AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 23 / 25 3 / 4 3 / 4 6 / 6 Assassin's Creed Shadows 32 / 36 24 / 28 27 / 31 32 / 35 Black Myth: Wukong 14 / 16 6 / 10 5 / 6 6 / 8 Cyberpunk 2077 15 / 17 6 / 10 8 / 10 10 / 11 DOOM: The Dark Ages 9 / 14 1 / 2 4 / 5 4 / 6 F1 25 14 / 18 9 / 13 6 / 9 8 / 11 Hogwarts Legacy 48 / 64 35 / 46 31 / 42 39 / 48 Returnal 49 / 68 38 / 52 37 / 50 42 / 58 Макс. −22% −14% −3% Средн. −44% −47% −37% Мин. −86% −84% −76%

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров

Умеренный апскейлинг позволяет владельцам GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY рассчитывать на трехзначные числа среднего фреймрейта в большинстве тестовых игр при разрешении 1080p. Однако благодаря апскйлингу преимущество GeForce RTX 5070 Ti перед базовым RTX 5070 сократилось до 23 %, а по сравнению с Radeon RX 9070 и RX 9070 XT видеокарта GIGABYTE быстрее на 48 и 33 % соответственно.

1920 × 1080 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY NVIDIA GeForce RTX 5070 AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 122 / 130 97 / 104 85 / 91 95 / 101 Assassin's Creed Shadows 76 / 85 60 / 68 62 / 72 68 / 79 Black Myth: Wukong 80 / 98 63 / 77 37 / 45 41 / 51 Cyberpunk 2077 107 / 121 83 / 94 63 / 70 74 / 85 DOOM: The Dark Ages 80 / 93 65 / 78 32 / 43 38 / 50 F1 25 103 / 129 82 / 103 64 / 83 75 / 94 Hogwarts Legacy 179 / 201 138 / 161 139 / 174 152 / 192 Returnal 125 / 200 117 / 180 96 / 167 108 / 174 Макс. −10% −13% −4% Средн. −19% −33% −25% Мин. −22% −54% −48%

При разрешении 1440p ускоритель GIGABYTE все еще развивает фреймрейт от 60 FPS во всех тестовых играх, в относительном выражении оценки всех соперничающих видеокарт изменились несущественно.

2560 × 1440 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5070 Ti INFINITY NVIDIA GeForce RTX 5070 AMD Radeon RX 9070 AMD Radeon RX 9070 XT Alan Wake 2 94 / 101 72 / 79 63 / 69 73 / 76 Assassin's Creed Shadows 63 / 71 52 / 58 55 / 64 58 / 70 Black Myth: Wukong 60 / 72 46 / 56 25 / 31 29 / 35 Cyberpunk 2077 72 / 82 53 / 63 42 / 49 49 / 57 DOOM: The Dark Ages 56 / 67 44 / 54 21 / 28 25 / 33 F1 25 69 / 85 53 / 66 37 / 51 47 / 59 Hogwarts Legacy 127 / 148 100 / 118 111 / 134 128 / 149 Returnal 115 / 170 94 / 148 90 / 141 103 / 150 Макс. −13% −9% +1% Средн. −20% −33% −25% Мин. −23% −58% −51%

Наконец, в 4К больше половины тестовых игр на GeForce RTX 5070 Ti нуждаются в более агрессивном масштабировании, чем DLSS с установкой Balanced. Но при этом RTX 5070 Ti на 46 % оторвался от простого RTX 5070, а по сравнению с Radeon RX 9070 и RX 9070 XT быстрее на 37 и 56 % соответственно.

О видеокарте GeForce RTX 5070 Ti из серии GIGABYTE AORUS INFINITY можно сказать то же самое, что мы уже сказали о родственной версии GeForce RTX 5070. По заводской производительности это одна из самых мощных разновидностей RTX 5070 Ti, а пользовательский разгон способен выжать из нее еще около 9 % FPS. Кроме того, любые модификации этого ускорителя не испытывают дефицита VRAM в подавляющем числе комбинаций различных игр и настроек графики.

А еще герой обзора имеет броский дизайн с «аэрокосмическими» вентиляторами и вырезами в печатной плате для более эффективного охлаждения. Жаль только, что кулер все равно громко шумит и нет альтернативного BIOS, в который могли бы записать не столь агрессивную кривую скорости вращения вентиляторов.