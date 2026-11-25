Вернувшийся на пост гендиректора Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) провёл первую общую встречу с сотрудниками после скандала со своей отставкой и восстановлением. Руководитель откровенно рассказал коллективу о работе с психотерапевтом, признал перегибы в управлении и попытался опровергнуть слухи о том, что вернулся в кресло по указке президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Хуанг признался, что сейчас посещает психотерапевта каждый день по полтора часа, и назвал эти занятия очень полезными. По словам руководителя, его фирменный жёсткий напор обычно мотивирует команду, но иногда заходит слишком далеко, задевая людей и лишая их инициативы, поэтому он намерен переосмыслить свой подход к управлению. Отдельно топ-менеджер извинился перед сотрудницами компании, пообещав сделать всё возможное для поддержания безопасной рабочей среды.

Комментируя обвинения в нарушении корпоративной этики после служебного романа, глава Nvidia отверг слухи о своей безнаказанности из-за дружеских отношений с Дональдом Трампом (Donald Trump). «В интернете ходят слухи, что я якобы "технобро", и раз я ношу суперклассную куртку, то я выше закона и выше кодекса поведения. Это неправда», — заявил он. При этом Хуанг уточнил, что нарушение внутренних правил само по себе не означает автоматического увольнения — руководство всегда оценивает конкретные обстоятельства в интересах компании и коллектива.

Хуанг категорически опроверг версию о том, что совет директоров вернул его под давлением Белого дома. Он признал, что Дональд Трамп действительно искренне симпатизирует Nvidia и любит хвалить компанию, но назвал корпорацию максимально аполитичной. По словам гендиректора, он готов помогать советами любому действующему главе государства на благо страны, а политические дискуссии сотрудникам лучше оставлять за пределами офиса.

Отдельно руководитель затронул тему преемственности, заявив, что принципиально не верит в классическое планирование передачи власти, так как является самым долгоиграющим главой технологической компании в истории. Дженсен заверил коллектив, что Nvidia отлажена как автономный механизм и способна стабильно показывать высокие финансовые результаты независимо от его присутствия.