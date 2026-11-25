Действующий в Европе «Закон о цифровых рынках» (DMA) с 2024 года обязал Apple расширить возможности выбора браузеров на iPhone в регионе; аналогичные нормы действуют и в Японии. Тем не менее, по версии Mozilla, Apple вовсе не стремится развивать конкуренцию на своих мобильных платформах.

Несмотря на новые правила, экосистема Apple iOS по-прежнему не является по-настоящему открытой для сторонних браузерных движков, отмечают в Mozilla. Альтернативные браузеры, такие как Firefox, уже доступны на iOS, и миллионы пользователей уже предпочли их Safari. Но сохраняется одно существенное ограничение: все эти браузеры вынужденно построены на собственном движке Apple WebKit — он используется в Safari и других сторонних браузерах в экосистеме Apple.

Apple по-прежнему вынуждает разработчиков перестраивать свои продукты под WebKit. В результате последние лишаются возможности в полной мере внедрять собственные уникальные функции, потому что они связаны с оригинальными движками, например, Mozilla Gecko. Эти ограничения затрагивают прежде всего устройства на базе iOS — iPhone и iPad, — в то время как другие крупные платформы, в том числе Apple macOS, остаются вне зоны их действия.

DMA действительно обязал Apple расширить выбор браузеров на мобильных устройствах, но компания продолжает сопротивляться требованиям европейских регуляторов. Она выдвигает дополнительные условия для разработчиков, и эти требования формулируются так, чтобы сделать процесс перехода максимально болезненным, отмечают в Mozilla. Запрещается, например, разглашение непубличной информации, касающейся версии движка Gecko для iOS.

Ещё одна серьёзная проблема — требования Apple, связанные с обновлением браузеров. Действующие правила не позволяют просто обновить Firefox до более новой версии на устройствах iOS — с переходом на новый движок потребуется выпуск отдельного приложения, в результате чего пользователям придётся вручную переносить все свои данные, в том числе пароли, закладки и историю посещений. «Выдвигаемые Apple условия, в том числе создание для пользователей таких сложностей, на которые та сама бы не согласилась в собственных приложениях, означают, что открытая дверь больше похожа на ловушку», — отметили в Mozilla.